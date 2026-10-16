Секретни документи разкриват дарителите зад 330-те милиона долара за балната зала на Тръмп

С писък, получен от американското издание Washington Post , разкрива всички основни спонсори на проекта за бална зала на президента Доналд Тръмп в Белия дом, включително досега неогласени благодетели, които са се възползвали от регулаторни решения, държавни договори и в един случай - от помилване за член на семейството.

Технологичните гиганти Nvidia и Apple са се ангажирали с по 25 милиона долара всяка, най-високата сума на дарение, показва списъкът. Семейство Аделсън, една от най-големите донорски династии на Републиканската партия, също е дарило тази сума, както и милиардерът Чарлз Ерген, съосновател и председател на телекомуникационната компания Dish Network.

От списъка отсъства самият Тръмп, който заяви, че помага за плащането на проекта. „Това се плаща 100% от мен и някои мои приятели“, каза той миналата година, дни след като започна събарянето на старото Източно крило.

Миналия октомври Белият дом публично посочи 37 души, компании и фондации като дарители, без да разкрива размера на техните индивидуални суми.

Списъкът, получен от „Пост“, вътрешна електронна таблица, използвана за проследяване на вноските за кампанията за набиране на средства, съдържа източника, датата и размера на всички 67 дарения на стойност над 10 000 долара, регистрирани към края на миналия месец. Той показва общо 333 милиона долара от частни дарители, което съвпада с публичните изявления на администрацията. Допълнителни записи, също вътрешни за кампанията, дават повече подробности за даренията и показват, че най-малко 77 милиона долара са дошли от дарители, пожелали анонимност.

Списъкът и други документи предлагат панорамен поглед към кампания за набиране на средства, която е необикновена както с мащаба, така и с непрозрачността си. Обикновените политически дарения изискват публично оповестяване и подлежат на правила за финансиране на кампании. Даренията за балната зала се събират от организация с нестопанска цел, след което се насочват към правителството и в сметка в Белия дом, която президентът контролира пряко.

Независими експерти и учени изразиха тревога от потенциала на тази схема за купуване на влияние и принудителни дарения.

Някои дарители от списъка, получен от „Пост“, са написали големи чекове, докато други са създали погасителни планове, които все още се изплащат, показват допълнителните записи. Списъкът не включва материални дарения.

Репортажът на „Пост“ не установява връзка между ангажиментите за дарения и благоприятните действия от страна на администрацията на Тръмп. Документите обаче показват, че огромната част от събраните средства идват от компании и богати лица с интереси пред федералното правителство.

Компании или ръководители на фирми, които са имали договори с федералното правителство по време на втория мандат на Тръмп, представляват около половината от общата сума, установява „Пост“.

След като прегледа списъка, говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл отказа да коментира индивидуални дарения, но описа спонсорите на балната зала като „широк кръг от страхотни американски компании и щедри личности, всички от които допринасят за подобряването на Домът на народа за идните поколения“.

„Същите критици, които твърдят за фалшиви конфликти на интереси, щяха да се оплакват и ако американските данъкоплатци плащаха сметката за тези дълго отлагани ремонти“, каза той. Ингъл добави, че администрацията „неуморимо ще преследва отговорните за този страхлив теч на информация, като същевременно продължава да защитава всички, които даряват“.

„Пост“ публикува имената на 57-те дарители, посочени като поели ангажимент да дарят 100 000 долара или повече. Допълнителните записи, описващи предпочитанията на дарителите, показват, че поне деветима са пожелали да останат анонимни.

„Пост“ се опита да се свърже с всички дарители, чиито имена фигурират в този доклад. Повечето не отговориха или отказаха коментар. Тези, които коментираха, заявиха, че няма връзка между техните дарения и каквито и да било благоприятни правителствени действия.

Nvidia, най-скъпата публична компания в света, се превърна в основен донор на балната зала през октомври 2025 г., близо три след като сключи революционен пакт с Тръмп за продажба на усъвършенствани микрочипове на Китай въпреки опасенията за националната сигурност.

Главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг тогава заяви пред репортери, че компанията допринася за балната зала на Тръмп „по малък начин“, но не посочи сума в долари. Документите показват, че Nvidia е поискала дарението ѝ от 25 милиона долара да бъде запазено в тайна.

„Като американска компания, подкрепата ни за Съединените щати е от първостепенно значение и е независима от каквито и да било бизнес интереси. Бяхме горди да можем да направим дарение за тръст, който служи на всички американци, и сме го заявявали публично откакто дарението беше направено“, заяви говорителят на Nvidia Джон Рицо в отговор на въпроси от „Пост“.

Големият донор на републиканците Джоузеф Пополо младши, посланик на Тръмп в Нидерландия, и съпругата му са допринесли с 1 милион долара от семейната си фондация в подкрепа на проекта за бална зала в края на 2025 г., показват записите. Тяхното дарение, направено два месеца след потвърждаването на Пополо, не е било отразявано досега.

Членът на кабинета на Тръмп Кели Лофлър от Администрацията за малък бизнес и нейният съпруг Джеф Спречър, бивш председател на Нюйоркската фондова борса, са обещали 5 милиона долара за проекта, показва списъкът. Брандън Лутник, председател на инвестиционната банка Cantor Fitzgerald и син на министъра на търговията Хауърд Лутник, е дарил акции на стойност над 2,5 милиона долара, показват записите.

Пополо, Лофлър, Спречър и семейство Лутник не отговориха на запитванията за коментар.

Повече от три четвърти от парите за балната зала са дошли под формата на ангажименти за 5 милиона долара или повече. Сред основните дарители са някои от най-стабилните американски компании, включително Amazon, Caterpillar, Comcast, Microsoft и T-Mobile. (Изпълнителният председател на Amazon Джеф Безос притежава „Пост“.)

Криптокомпаниите, които в момента се ползват с облекчени регулации от администрацията на Тръмп, и техните инвеститори обещаха над 18 милиона долара. Най-голямата част дойде от Тайлър и Камерън Уинкълвос, съоснователи на криптоборсата Gemini, които заедно дариха биткойни на стойност 5 050 018 долара, показват записите. Близнаците Уинкълвос не отговориха на запитванията за коментар.

Проектът за бална зала получи и десетки малки вноски, някои от които едва 10 долара. Списъкът и допълнителните документи показват източника на всички общо дарения, с изключение на 24 000 долара.

Общата сума на събраните средства е под целта от 400 милиона долара, която според Тръмп той възнамерява да събере за работата. Очакваната стойност на изграждането на новото Източно крило, което включва балната зала, офис пространства и подземно военно съоръжение, се е увеличила през март до 600 милиона долара, оценка, съобщена преди това от „Пост“. Белият дом е използвал пари на данъкоплатците, за да покрие част от строителните разходи, показват записите.

Даренията за балната зала се пренасочват през Trust for the National Mall — организация с нестопанска цел със седалище във Вашингтон, чиято мисия е да възстановява и опазва националния парк National Mall и териториите около Белия дом. Организациите с нестопанска цел по принцип не са длъжни да оповестяват своите дарители.

На евентуалните дарители е бил изпращан „формуляр за споразумение за залог“ (с който „Пост“ успя да сдобие) за дарения към „Балната зала Доналд Дж. Тръмп“. Във формуляра Мередит О’Рурк, основният организатор на кампанията за набиране на средства за кампанията на Тръмп през 2024 г., е посочена като основно лице за контакт. О’Рурк пренасочи въпросите към Белия дом.

12-странично споразумение между правителството и Тръста изисква Тръстът да „поддържа анонимността на дарителите на проекта до степента, предвидена от закона, и да не признава публично никой такъв дарител, освен ако това не е изрично разрешено писмено“ от служители в отдела на Изпълнителната резиденция в Белия дом.

Демократичните законодатели осъдиха набирането на средства за балната зала като потайно и потенциално обвързано със сделки. Те поискаха администрацията и Тръстът да предоставят подробности за дарителите и обстоятелствата около даренията. Тези искания бяха отхвърлени. В изявление Тръстът посочи: „В филантропията не е необичайно дарителите да изискват даренията им да останат анонимни. Тръстът се ангажира да уважи исканията на дарителите за анонимност“.

Помилване на международен банкер

Един от първите ангажименти за дарение за балната зала от 23 септември 2025 г. идва от дъщерята на Хулио Херера Велутини, международен банкер и гражданин с двойно венецуелско и италианско гражданство.

През 2022 г. Министерството на правосъдието повдигна обвинения в корупция срещу тогава 50-годишния Херера Велутини, обвинявайки го, че е помогнал за финансирането на кампанията на тогавашния губернатор на Пуерто Рико в замяна на отстраняването на регулаторен орган, разследващ неговата банка. Бившият губернатор и политически консултант също бяха обвинени.

Херера Велутини и неговият адвокат не успяха да постигнат прекратяване на делото, твърдейки, че прокурорите криминализират законна политическа дейност.

След победата на Тръмп, дъщерята на Херера, Исабела Херера, направи две дарения за политическия комитет MAGA Inc. на Тръмп на обща стойност 3,5 милиона долара, показват финансовите отчети на кампанията.

Даренията подтикнаха организацията с нестопанска цел Campaign Legal Center да подаде жалба до Федералната избирателна комисия, твърдейки, че Исабела Херера е действала като „фиктивен дарител“ (straw donor) за своя баща. Организацията я описва като самонает финансов консултант на около 20 години, чието единствено предишно политическо дарение е било от 20 долара за Пийт Бутиджич - демократичен кандидат за президент през 2020 г. Организацията заяви, че не е получила отговор от FEC, която отказа коментар за тази история.

През август 2025 г., обвиненията срещу Херера Велутини бяха смекчени до леко нарушение (misdemeanor) като част от споразумение за признаване на вина. Следващия месец Исабела Херера пое ангажимент да дари 2,5 милиона долара за балната зала - факт, който не е бил съобщаван досега. Записите показват, че тя е платила първа вноска от 835 000 долара на 14 октомври 2025 г. Тръмп помилва Херера Велутини през януари. Втората вноска на Херера е била дължима този месец, показват записите.

На фона на мащабно оттегляне на Министерството на правосъдието от шумни разследвания за обществена корупция, Тръмп помилва и бившия губернатор и политическия консултант. Белият дом заяви, че преследванията са били мотивирани политически. След помилването адвокат на Херера Велутини излезе с изявление, че клиентът му е „дълбоко благодарен на президента Доналд Дж. Тръмп за предоставянето на благодатта на неговото помилване“. Нито Херера Велутини, нито дъщеря му отговориха на запитванията за коментар.

Прекратено разследване

Миналата година телекомуникационният изпълнителен директор Ерген откри компанията си EchoStar на мушката на администрацията на Тръмп.

Брендън Кар, председател на Федералната комисия по съобщенията (FCC), написа на Ерген през май, за да го информира, че агенцията е започнала разследване срещу EchoStar. Кар заплаши да отнеме държавни лицензи, които са от критично значение за оцеляването на бизнеса, обвинявайки EchoStar (собственик на Dish Network), че не изпълнява обещанията си за надграждане на своята клетъчна мрежа.

Следващия месец Ерген се срещна с Тръмп и Кар при закрити врати, за да обсъдят разследването, според Bloomberg. Медията, позовавайки се на безименни източници, посочи, че дискусията от 11 юни е включвала кратка размяна на реплики относно политическите дарения на Ерген и дали той е дарявал на кандидати от двете политически партии.

Компанията посочи срещата от 11 юни между Ерген и Кар в регулаторен документ и написа, че Тръмп „впоследствие е насърчил замесените страни да постигнат приятелско решение“. Ерген договори сделка за продажба на някои от лицензите на компанията на AT&T през август, подлежаща на одобрение от FCC и Министерството на правосъдието.

Кар прекрати разследването през следващия месец, благодарейки на Ерген за неговите отговори и предоставената информация.

През декември, при все още висяща продажба, Ерген пое ангажимент за 12,5 милиона долара към балната зала на Тръмп, според списъка с дарения. Записите показват, че Ерген е поискал източникът на дарението да остане анонимен. Дарението не е било отразявано досега. Той пое ангажимент за още 12,5 милиона долара през февруари, според списъка.

През май FCC и Министерството на правосъдието дадоха на EchoStar одобрение за продажбата. Чрез говорител Ерген и EchoStar отказаха коментар. FCC и Кар не отговориха. Министерството на правосъдието не предостави коментар за тази история.

Списъкът с дарения показва и 5 милиона долара, „обещани“ от AT&T - единственият ред в списъка, описан по този начин. Всички останали суми са посочени като „спечелени/получени“ (won).

В изявление до „Пост“ говорителят на AT&T Меган Кетерер заяви, че компанията изглежда е била включена по погрешка. „Нямаме представа за какъв списък говорите и нямаме планове да допринасяме за Trust for the National Mall“, каза Кетерер.

Одобрение, последвано от дарение

Друг голям донор беше дъщерно дружество на Rocket, базираната в Детройт компания за жилища, финанси и технологии, основана от Даниел Гилбърт, собственик на отбора от НБА Cleveland Cavaliers. През март 2025 г. Rocket обяви, че планира да придобие двама конкуренти: сайтовете за търсене на жилища Redfin и ипотечния сайт Mr. Cooper. Ходовете щяха да осигурят на Rocket много по-голям дял от пазара на недвижими имоти.

Федералните агенции, натоварени със задачата да се борят с антиконкурентните бизнес практики, отказаха да оспорят сделките, позволявайки им да продължат. Петима сенатори демократи написаха протестно писмо до Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия.

За да придобие Mr. Cooper, Гилбърт се нуждаеше и от одобрение от Федералната агенция за жилищно финансиране (FHFA). FHFA одобрява сделката на 26 август 2025 г.

Дъщерното дружество на Rocket пое ангажимент за 10 милиона долара за балната зала три седмици по-късно. Записите показват, че то е поискало анонимност.

Говорител на Rocket заяви, че одобренията и дарението не са свързани. „Rocket и нейните свързани компании подкрепят Trust for the National Mall и други организации във Вашингтон повече от десетилетие. Горди сме да се присъединим към десетки компании и лица в подобряването на столицата на нашата нация“, заяви говорителят Арън Емерсън.

Говорител на Федералната търговска комисия (FTC) заяви, че Rocket не е получила специално отношение, сочейки към съдебен иск, заведен от агенцията срещу Redfin за антиконкурентни практики дни след дарението. FHFA и Министерството на правосъдието не предоставиха коментар.

Софтуерни договори

Един от водещите софтуерни доставчици в страната, Salesforce, значително разшири бизнеса си с държавни поръчки по време на втората администрация на Тръмп.

Главният изпълнителен директор на Salesforce Марк Бениоф присъства на ексклузивни вечери и събития с Тръмп, включително държавна вечеря, домакинствана от крал Чарлз III в замъка Уиндзор през септември 2025 г., и бизнес среща на върха в Япония през следващия месец. Там Тръмп благодари на Бениоф, че преди го е сложил на корицата на списание Time, което Бениоф притежава.

„Марк има доста добри предложения“, каза Тръмп за главния изпълнителен директор.

На следващия ден Бениоф пое ангажимент за 1 милион долара към балната зала, според списъка. Дарението не е било отразявано досега, а Бениоф е поискал то да остане анонимно.

Salesforce отделно направи два ангажимента по 1 милион долара към балната зала, единия миналата Бъдни вечер, а друг на 29 януари тази година, показва списъкът. Даренията не са били съобщавани досега.

Междувременно армията възложи на компанията договор на стойност до 5,6 милиарда долара до 2035 г., което изглежда е най-големият публичен държавен договор в историята на Salesforce, според преглед на обществените регистри за поръчки. Обявявайки договора, Пентагонът заяви, че „офертите са били събрани по интернет и е получена само една“.

Бениоф и Salesforce не отговориха на запитванията за коментар. В изявление служител на Пентагонът заяви: „Външните принадлежности, инвеститорите или политическите връзки не играят абсолютно никаква роля в решенията на министерството за финансиране“.

Конкурент на Salesforce, ServiceNow, също дари за балната зала. Миналия септември Администрацията за общи услуги (GSA) обяви споразумение, което нарече „историческо“, със ServiceNow, което ще направи задвижвания от изкуствен интелект софтуер на компанията достъпен за федералните агенции с отстъпка.

„Когато президентът Тръмп каже, че федералното правителство трябва да функционира като най-добре управлявания бизнес, той го мисли сериозно“, каза главният изпълнителен директор Бил Макдермот по време на съобщението.

Следващия месец ServiceNow пое ангажимент за 5 милиона долара към балната зала, дарение, което не е било огласявано досега. GSA заяви в изявление, че ServiceNow е федерален изпълнителен кадри повече от десетилетие, добавяйки, че „нейните благотворителни или политически дарения, като тези на всяка компания, нямат никакво отношение към решението на GSA да ги включи във федералните каталози за покупки“.

ServiceNow заяви в изявление, че преговорите по сделката са били в ход „дълъг период от време“. Нейният държавен бизнес е „отделен и несвързан с каквито и да било дарения, които правим за която и да е кауза“, се казва в него. Относно дарението компанията заяви: „Много от нашите партньори и колеги също допринасяха за проекта. Решихме да се присъединим към тях“.

Венецуелски петролни интереси

Близо 10 милиона долара за балната зала бяха поети като ангажимент от двама политически донори на Тръмп, които преследват мащабни инвестиции във венецуелския петрол - пазар, над който Тръмп придоби влияние след задържането от САЩ на президента Николас Мадуро през януари.

Милиардерът финансист Пол Сингър се ангажира да дари 5 милиона долара чрез своята фондация през октомври 2025 г., месец преди хедж фондът му да получи съдебно одобрение да преследва закупуването на венецуелския петролен гигант Citgo за 5,9 милиарда долара.

Сделката ще изисква одобрение от множество федерални агенции, включително Министерството на търговията, Министерството на енергетиката, Държавния департамент и Министерството на финансите. Тя е в застой на фона на продължаващите преговори с подкрепената от САЩ администрация на южноамериканската страна.

Оклахомската петролна и газова компания Continental Resources и неин почетен председател, милиардерът и мегадонор на републиканците Харолд Хам, обещаха дарения за балната зала през октомври 2025 г. на обща стойност малко под 5 милиона долара.

Тази година, в отговор на призива на администрацията на Тръмп енергийните компании да инвестират във венецуелската петролна индустрия, Continental сключи предварително споразумение с държавната петролна компания на страната за разработване на 126 000 акра неизползвани петролни находища.

Сингър отказа коментар. Нито Хам, нито Continental отговориха.

Неописани в списъка

Две компании и едно лице, които Белият дом публично посочи като дарители, не фигурират в получения от „Пост“ списък.

Това са компаниите Hard Rock International, веригата хотели и ресторанти, притежавана от индианското племе Семиноли във Флорида, и Tether America - криптофирма. Физическото лице е Паоло Тирамани, изпълнителен директор на компания за модулни жилища, който заяви пред Times of London, че е дарил 10 милиона долара под формата на акции.

Нито една от трите страни не отговори на въпросите на „Пост“ и не обясни защо не са регистрирани като допринесли за кампанията за набиране на средства за балната зала. Организацията Trust for the National Mall и Белият дом също запазиха мълчание.