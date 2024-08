Защо предпочитаме разтопено сирене?

В Instagram има 294 000 тага за #cheesepull. Достатъчно е да се каже, че сме пристрастени.

Откакто за пръв път започнахме да подсирваме сирене от животинско мляко, нашата методология измина дълъг път от твърдите буци тебеширено сирене до безбройните видове меки и твърди сирена, които съществуват по света.

Но остава въпросът, защо разтопеното сирене е по-вкусно от твърдото?

Всичко се дължи на любовта ни към мазнините.

"Учени от "Йейл" са изследвали как централната ни нервна система реагира на мазните храни", казва д-р Инна Хюсеин. "Смятаме, че поради еволюцията или заученото поведение, мазните калорични храни са това, към което нашите вкусови рецептори обичат да се насочват."

