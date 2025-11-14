Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

В разгара на руската инвазия, Украйна е разтърсена от сериозен корупционен скандал, който тласна двама министри към оставка и принуди президента Володимир Зеленски да наложи санкции срещу един от приближените си.

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор и която е една от най-лошите кризи, през която трябва да премине Зеленски от началото на войната в Украйна през 2022 г.

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Операция „Мидас“

Скандалът избухна в понеделник, когато Украинското антикорупционно бюро обяви, че е извършило 70 претърсвания, за да разкрие престъпна система, която е в основата на отклоняването на 100 милиона долара (около 86 милиона евро) в енергийния сектор.

Наречена „Мидас“ по името на краля от гръцката митология, който превръщал всичко, до което се докосвал в злато, тази операция доведе на този етап до арестуването на петима души, сред които и бивш съветник на министерството на енергетиката и отговорен кадър в обществения ядрен оператор „Енергоатом“.

Според Украинското антикорупционно бюро тази корупционна система е принуждавала подизпълнители на „Енергоатом“ да плащат систематично 10 до 15 процента от стойността на техните договори като подкупи, за да избегнат всякакво блокиране на плащанията, предназначени за тях или за да не изгубят статута си на доставчици.

Предполагаемите отговорници за тази корупционна схема са създали също така паралелна верига за взимане на решения в това стратегическо предприятие, като са наложили и ръководители в „сянка“.

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Зеленски под натиск

Но изненадата дойде, когато беше разкрито името на автора на тази голяма корупционна схема. Това е Тимур Миндич, който е на 46 години и е бизнесмен, смятан за приближен приятел на Зеленски.

Миндич напусна Украйна малко преди скандала, несъмнено по посока на Израел, според медиите. Той е съсобственик на продуцентската компания „Квартал 95“, основана от Зеленски по времето, когато той беше известен комедиант, преди да се впусне в политиката и да стане президент през 2019 г.

Според Украинското антикорупционно бюро Миндич е контролирал прането на отклонените чрез корупционната схема пари и тяхното разпределяне.

Миндич е също така заподозрян, че е повлиял на решенията на високопоставени представители в правителството, сред които бившият министър на отбраната Рустем Умеров, който днес е секретар на украинския Съвет за сигурност.

Антуражът на Зеленски заяви пред Франс прес, че държавният глава е бил изненадан от тези обвинения и че той подкрепя изцяло разследването.

Пред нарастващите критики Зеленски увери, че иска прозрачност и изиска оставката на министъра на правосъдието Герман Галущенко и на министърката на енергетиката Свитлана Гринчук. Двамата връчиха оставките си в сряда.

Галущенко, който е бивш министър на енергетиката, е обвинен, че е получил „лични облаги“. Гринчук не е засегната пряко на този етап, но тя е смятана за доверен човек на Галущенко.

Бивш заместник премиер – Олексий Чернишов, е също обвиняван, че е замесен.

Ако този скандал за момента не предизвиква официална реакция от страна на ЕС, то вчера германският канцлер Фридрих Мерц, чиято страна е основен източник на финансова помощ от Европа за Киев, поиска Зеленски да се бори енергично с корупцията.

Разкриха схема за корупция за 100 млн. долара в Украйна

Предходни скандали

Украйна, в която корупцията си остава повтарящ се проблем въпреки значителния прогрес в това отношение, преживя няколко шумни корупционни скандала от 2022 г. насам.

През септември 2023 г. министърът на отбраната Олексий Резников беше принуден да подаде оставка заради скандал, касаещ закупуването на армейски униформи и на хранителни продукти на завишени цени. Аферата беше разкрита от медиите.

През април няколко длъжностни лица в областта на отбраната бях арестувани и обвинени, че са замесени в доставката на десетки хиляди дефектни снаряда за армията.

Системата за мобилизация също е известна като източник на упорита корупция. През 2023 г. Зеленски уволни всички регионални представители, отговарящи за набирането на военнослужещи, в опит да изкорени този проблем.

Отношенията между президентството и другите инстанции от една страна и борците с корупцията са обтегнати.

Това лято властта се опита да лиши Антикорупционното бюро и Антикорупционната прокуратура, създадени преди 10 години, от тяхната независимост, преди да даде на заден ход пред недоволството на гражданското общество и пред възраженията, изразени от западните съюзници на Киев.

Украйна беше поставена на 105-о място от 180 места в индекса за възприятие на корупцията, изготвян от неправителствената организация „Трансперънси интернешънъл“ за 2024 г. спрямо 214-о място през 2014 г.