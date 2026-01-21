България

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

Как работят оптичните четци, защо САЩ разчитат на тях и колко струва пренастройването на цялата изборна система?

21 януари 2026, 14:27
Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

П рез последните години дебатът за начина на гласуване в България се фокусира върху два основни модела: изцяло електронни устройства (DRE) и хартиени бюлетини.

(Във видеото: След 14-часово заседание: Правната комисия прие промените в Изборния кодекс на второ четене)

В момента обаче на преден план излиза трети вариант – оптичните сканиращи устройства (Optical Scan Voting Systems). Тази технология съчетава традиционното гласуване върху хартия с автоматизирана обработка на данните.

След заседание, продължило повече от 14 часа, Правната комисия в Народното събрание прие на второ четене мащабните промени в Изборния кодекс. Дебатите по законопроекта, състоящ се от 222 параграфа, приключиха в 01:30 ч. след полунощ, а финалното гласуване завърши малко след 04:00 ч. в сряда сутринта.

Ключовите промени: Оптични скенери и хибриден модел

Основната новост в изборния процес е въвеждането на оптични устройства за сканиране, които ще преброяват бюлетините автоматично. Депутатите поставиха амбициозен срок от един месец, в който Министерският съвет трябва да организира набавянето на необходимата техника.

Законодателите предвидиха и „план Б“: в случай че държавата не успее да осигури новите машини в законовия срок, следващият вот ще се проведе по досегашния ред – с наличните устройства и хартиени бюлетини.

Какво представляват машините-скенери: Технологията, която може да замени „мадуровките“

Механизъм на действие: Как гласуваме?
За разлика от сегашните машини с тъчскрийн, при този модел процесът започва и завършва с физически документ:

Ръчно попълване: Избирателят получава стандартна хартиена бюлетина и отбелязва своя вот с маркер или химикал в обозначените полета.

Сканиране: Вместо да пусне бюлетината в кутия, гласоподавателят я поставя в отвора на сканиращото устройство.

Дигитална обработка: Машината използва оптични сензори, за да разчете маркировките. Тя веднага добавя гласа към електронния протокол и автоматично прибира бюлетината в защитен вътрешен контейнер.

Обратна връзка: Ако гласът е невалиден (например отбелязани са две партии или празна бюлетина), устройството я връща на избирателя за корекция, за да не бъде изгубен вотът му.

Характеристика Сегашни машини (DRE) Сканиращи машини (Скенери)
Начин на гласуване Изцяло дигитален (на екрана) Хартиен (с химикал)
Доказателство за вота Терморазписка (къса се лесно) Оригиналната бюлетина (в кутията)
Роля на машината Тя „създава“ гласа ви Тя само „брои“ гласа ви
Човешки фактор Нулев при броенето Нулев при преброяването

Надеждност: Ключовото предимство на скенерите е т.нар. „хартиена следа“. При съмнения в резултатите, оригиналните бюлетини могат да бъдат преброени ръчно. При сегашните машини гласът съществува първоначално като дигитален запис, а хартиената бележка е негово производно.

География на употреба: Къде е стандартът?

Оптичните скенери са най-широко разпространената изборна технология в света:

САЩ: Това е основният метод за гласуване в по-голямата част от щатите. Смята се за най-балансирания модел между бързина и сигурност.

Филипините: Страната използва над 90 000 такива устройства за своите мащабни национални избори.

Южна Корея и Канада: Прилагат се в различни формати както за национални, така и за местни вотове.

Финансови параметри и логистика

Въвеждането на нова изборна технология е мащабна инвестиция, която включва няколко пера:

Хардуер: Цената на едно сканиращо устройство варира между 3 500 и 6 000 долара. За България биха били нужни около 12 000 броя, което прави инвестиция от над 80 млн. лева само за техника.

Консумативи: Тези машини изискват специални бюлетини с висока прецизност на печата и конкретна плътност на хартията, за да се избегнат технически засечки (paper jams).

Обучение: Необходима е преквалификация на членовете на СИК, тъй като работата със скенери изисква различна поддръжка от тази на сегашните терминали.

Предизвикателства пред сигурността и времето

Макар да се смятат за по-сигурни срещу софтуерни манипулации, скенерите изискват прецизна калибрация, за да разпознават различна интензивност на мастилото.

Експертите обаче са категорични: преходът към нова технология отнема поне 12 месеца. Предвид факта, че сме в началото на 2026 г. и предсрочните избори са на дневен ред, въвеждането им „в последния момент“ може да се превърне в сериозно логистично предизвикателство за изборната администрация.

Изборен дебат България Начин на гласуване Оптични скенери Промени в Изборния кодекс Хартиени бюлетини Машинно гласуване Правна комисия Хибриден модел Хартиена следа Изборна технология
