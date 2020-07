Каква прогноза направи ЕК за българската икономика през 2021 г.?

Е вропейската комисия ревизира леко нагоре своите прогнози за икономическия спад в България през настоящата година, но вече очаква и малко по-слабо възстановяване през 2021 г., предаде БГНЕС.

ЕК одобри държавна помощ от 200 млн. лв. за средните предприятия у нас

Според летните междинни прогнози на ЕК се очаква свиване на българския БВП със 7,1% през тази година, след което да последва растеж от 5,3% през следващата година. В пролетният доклад на Комисията от месец май беше заложен икономически спад от 7,2% и растеж с 6,0% догодина.

