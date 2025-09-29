България

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

Тол камерите ще засичат нарушителите, а Гаранционният фонд осигурява историята на щетимостта за застрахователите

29 септември 2025, 13:45
Източник: БГНЕС

О бхватът на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите у нас е над 98%, но въпреки това има между 30 000 и 60 000 автомобила, които се движат по пътищата без валидна полица. Това обяви в интервю за Mediapool изпълнителният директор на Гаранционния фонд Максим Колев. Скоро шофьорите без застраховка ще бъдат глобявани и на база данните от камерите на тол системата. Фондът е длъжен да поддържа информационната система, чрез която се издава "Гражданската отговорност".

Според данните средната цена на застраховката се е увеличила минимално (с под 3%) през 2024 г. Обобщени данни за цената на застраховката за минали периоди обаче не се публикуват от никоя институция у нас, като обяснението е, че липсва такова задължение в закона, пише Pariteni.bg.

Органът, който трябва да констатира нарушенията посредством камерите на тол системата, е Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), а санкциониращият орган е МВР. Системата ще заработи скоро, като нарушителите ще започнат да получават електронни фишове по подобие на тези за нарушенията на пътя. Санкцията за управление на превозно средство без "Гражданска отговорност" остава непроменена, като за първо нарушение на физическо лице е 250 лв., а за повторно нарушение - 400 лв., обясни Колев.

Какво се случва, ако автомобили без "Гражданска отговорност", се движат по пътя?

Ние изпращаме писмо на собственика, за да го информираме, че няма валидна и активна полица. Ако той не сключи застраховката в законоустановения срок, подаваме информация на МВР и те от своя страна служебно го дерегистрират. В тези случаи автомобилът може да се движи по пътя с табела, а водачът да си мисли, че е изряден, но реално той няма застраховка и е дерегистриран. Тези водачи рискуват да бъдат санкционирани. Тоест тези автомобили не влизат в статистиката, защото се водят дерегистрирани. Освен това има и превозни средства, които нямат задължение да си правят застраховка – например селскостопанската техника, която също може да причини щети, ремаркета до 750 килограма, самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW, велосипеди с двигател и самобалансиращи се превозни средства.

Ценовата динамика по линия на застраховката се проследява и анализира. Данните показват минимален ръст в различните категории превозни средства. На годишна база, за 2024 г., поскъпването е 2.85%, като това е средна стойност за страната за личните превозни средства, влекачите и автобусите.

Най-новите промени в Кодекса за застраховането от август т. г. въведоха нова концепция на системата "бонус-малус" за "Гражданската отговорност". Каква е разликата с предишната концепция за тази система, която се обсъждаше преди около 5-6 години?
 
Предишната концепция на Кодекса за застраховането беше основана на модела за единна бонус-малус система за всички застрахователи с единни коефициенти за бонус или малус на всеки водач, генерирани от информационната система на Гаранционния фонд. Предвиждаше се при издаване на полици от системата на ГФ автоматично да се прилага коригиращ коефициент, който да отразява и пътно-транспортните нарушения на водача, извършени със застрахованото МПС.

С приетите наскоро промени в Кодекса за застраховането моделът бе променен – вместо единна система се въвежда децентрализиран модел, при който всеки застраховател разработва и прилага своя система за бонус-малус по застраховка "Гражданска отговорност" на база реално причинени щети. Този подход дава възможност на застрахователите да бъдат в реална конкуренция помежду си и да предвидят адекватно ценообразуване по избрани от тях критерии на база на информация, с която разполагат в своите бази данни. Гаранционният фонд ще предоставя информацията относно история на щетимостта на превозните средства. Според мен този подход е добро начало за справедлива оценка и яснота при индивидуалното ценообразуване по застраховката.

Кога ще заработят на практика промените?

Очакваме Комисията за финансов надзор да приеме съответните наредби, които ще помогнат на застрахователите да финализират своите бонус-малус системи и да публикуват информация за тях на сайтовете си. Ролята на Гаранционния фонд е да предоставя информация за историята на щетите за дадено превозно средство, за да могат застрахователите да преценят бонус или малус да приложат в процеса на своето ценообразуване. Разчитаме в наредбите този процес да бъде уреден така, че да е напълно автоматичен, без да е необходимо клиентите да

удостоверения за историята на щетимост, независимо дали са променяли застрахователя си през годините. За случаите, в които застраховката се сключва в чужбина и гражданите имат нужда от документа за целите на бонус-малус в чуждата държава, се очаква наредбите да разрешат на българските застрахователи да издават необходимите удостоверения от името на Гаранционния фонд.

Заедно с това Гаранционният фонд ще създаде онлайн услуга чрез RegiX, поддържан от Министерство на електронното управление, която ще позволи дистанционно издаване на удостоверения за историята на щетимостта на дадено МПС.

Гражданска отговорност Шофьори без застраховка Глоби Тол система Бонус-малус Гаранционен фонд Дерегистрация на автомобили Цена на застраховка Кодекс за застраховането АПИ и МВР
