Жестокост във Варна: Полицията издирва мъж, умъртвил и обезглавил котка пред камера

О ДМВР – Варна започна разследване след разпространението на видеоклип, съдържащ брутално насилие над животно. На кадрите, публикувани в социалните мрежи, се вижда как млад мъж улавя котка, след което я умъртвява чрез обезглавяване и заявява пред камерата намерението си да я сготви, съобщава NOVA.

Във видеото извършителят се представя под псевдонима „Чичо Гошо“, а самите кадри са били качени директно от неговия личен профил в мрежата.

Арестуваха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна

Издирване и действия на полицията

Самоличността на мъжа вече е установена от органите на реда. При извършените проверки на известните му адреси той не е бил открит, поради което в момента се издирва активно от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за жестокост към животно, като разследващите продължават работата по пълното документиране на престъплението.