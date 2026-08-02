България

Жестокост във Варна: Полицията издирва мъж, умъртвил и обезглавил котка пред камера

Шокиращите кадри, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха силна вълна от обществено недоволство

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 20:52
Жестокост във Варна: Полицията издирва мъж, умъртвил и обезглавил котка пред камера
Източник: стопкадър/NOVA

О ДМВР – Варна започна разследване след разпространението на видеоклип, съдържащ брутално насилие над животно. На кадрите, публикувани в социалните мрежи, се вижда как млад мъж улавя котка, след което я умъртвява чрез обезглавяване и заявява пред камерата намерението си да я сготви, съобщава NOVA.

Във видеото извършителят се представя под псевдонима „Чичо Гошо“, а самите кадри са били качени директно от неговия личен профил в мрежата.

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  • Издирване и действия на полицията

Самоличността на мъжа вече е установена от органите на реда. При извършените проверки на известните му адреси той не е бил открит, поради което в момента се издирва активно от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за жестокост към животно, като разследващите продължават работата по пълното документиране на престъплението.

Редактор: Стела Христова
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