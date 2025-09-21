Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

Започва издирване на икономически неактивните хора. За да бъдат намерени именно тези хора, за които няма данни дали са заети в сивия сектор или са извън трудовия пазар по друга причина, в Русе вече са създали междуведомствен екип. Как ще бъдат търсени тези хора и какво ще им бъде предлагано разказва в ефира на предаването „Събуди се” по NOVA Наталия Йорданова.

Николай Банчев е на 56 години, няма почти никакъв официален трудов стаж.

За да се издържа, извършва строителни услуги. „Фаянс, теракот, зидария, външна изолация, вътрешна изолация, гипсокартон, всичко от строителството, самоук съм. Завършил съм 8 клас, но с течение на времето научаваш се, неволята учи”, разказва той.

Не вярва нито на институциите, нито на работодателите. „Социални помощи не ползвам, с договор не съм бил на работа, защото съм ходил на някакви фирми, искат данните, телефонен номер и ти казват: „Ще ви се обадим”. Ако чаках това обаждане, досега нямаше как да оцелея”, споделя Банчев.

Затова и се захванал да помага на хора от селото и съседните населени места. След като 9 месеца бил личен асистент на майка си, но тя починала, Николай се обърнал към Бюрото по труда.

„Те ми казват, че нямат право да ми плащат нищо, записаха ми имената и ми искаха дипломата. Аз я нямам, изгубих я, откъде да я взема?

Нямам нищо, абсолютно нищо, никъде не фигурирам. Аз и да отида да се регистрирам в Бюрото по труда, те както ме водят неграмотен, за тях само отивам да се подписвам, че съм жив”, коментира той. Хора като Николай ще бъдат издирвани от междуведомствен екип с участието на 12 институции. Целта е да се установи кои са, както и какви са причините да не работят и да не търсят работа.

Йоана Терзиева, която е директор на Дирекция „Бюро по труда” Русе, обясни, че първа стъпка е идентификация. „Тъй като ние трябва да достигнем до лицето през данните които са регистрирани в базите, съответно да проверим, да отхвърлим дали то учи, или работи и след това е въпрос на контакт с лицето и въпрос на междуинституционална дейност. Може да е в сивия сектор , може да е представител на уязвима група, което е честа хипотеза”, казва тя.

След като бъдат открити неработещите хора, служители от бюрата по труда, психолози и социални работници ще направят оценка на потребностите им и ще им предложат подкрепа според нуждите им.

„Точно това е и задачата на междуинституционалния екип, затова в него влизат и колегите от социално подпомагане – да окажат подкрепа, чисто социална, каквато констатираме, че ще е нужна на съответните лица. Активираме всички мерки, с които разполагаме, така че те да бъдат активно включени в пазара на труда”, казва Терзиева.

Макар и обезверен, Николай е готов да се включи в курс за повишаване на квалификацията. „Да, бих отишъл, по този начин го утвърждавам и ще имам някакво предимство, някаква привилегия”, смята той.