Избраха Емил Радев за докладчик на ЕНП по новата европейска програма „Правосъдие“

Програма „Правосъдие“ е част от следващата Многогодишна финансова рамка (2028–2034 г.) и с новото предложение се предвижда повече от двойно увеличение на бюджета ѝ – до 798 млн. евро

8 октомври 2025, 13:03
Избраха Емил Радев за докладчик на ЕНП по новата европейска програма „Правосъдие"
Б ългарският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и зам.-председател на правната комисия в Европейския парламент Емил Радев ще участва в работата по новата програма „Правосъдие“ на ЕС за периода 2028–2034 г. Той беше избран за докладчик от страна на ЕНП в Комисията по правни въпроси, която е водеща по досието заедно с Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Програма „Правосъдие“ е част от следващата Многогодишна финансова рамка (2028–2034 г.) и с новото предложение се предвижда повече от двойно увеличение на бюджета ѝ – до 798 млн. евро. При приемането на регламента Европейският парламент ще участва на равни начала заедно със Съвета, в рамките на обновената законодателна процедура.

„Задачата ни е изключително отговорна, защото програма „Правосъдие“ не просто осигурява възможност за финансиране на проекти, а е ключов инструмент за укрепване на върховенството на закона и доверието между държавите членки. Това е стратегически и неизменен приоритет за целия ЕС. Неслучайно предложението на Европейската комисия предвижда бюджетът на програмата да бъде значително увеличен. За сравнение, средствата за действащата програма са в размер на 305 млн. евро“, коментира евродепутатът Емил Радев.

Той бе категоричен, че увеличеното финансиране означава още по-силна подкрепа за по-ефективни и цифровизирани съдебни системи, улеснено трансгранично признаване на съдебни решения и по-добър достъп до правосъдие за всеки гражданин и бизнес.

„Важен акцент в програмата остава обучението на съдии и юристи, което е предпоставка за последователното прилагане на правото на ЕС в държавите членки. Със сигурност трябва да се задълбочи и трансграничното сътрудничество, особено по отношение на борбата с тежки престъпления като корупцията и организираната престъпност“, отбеляза евродепутатът. Той изтъкна и необходимостта да се работи за по-широко използване на цифровите инструменти в правосъдието. „Във време, в което много от делата имат трансграничен характер, дигитализацията помага правните проблеми да се решават по-бързо, а процедурите да се улесняват. Това е решаващо за защитата на основните права, но и солидна основа за растеж и конкурентоспособност в ЕС, където отстояваме върховенството на закона и демократичните ценности“, допълни Емил Радев.

