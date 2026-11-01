Избирателната активност на балотажа към 20:00 ч. по данни на "Мяра"

И збирателната активност на балотажа на президентските избори е 26,8% към 20:00 ч. Това показват данните от exit poll на социологическата агенция "Мяра", направен по поръчка на NOVA.

За сравнение, в края на изборния ден избирателната активност на първия тур миналата неделя беше 22,2%.

България избира своя седми президент на балотаж

Близо 6,6 милиона души имат право да гласуват на втория тур. Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Той може да бъде удължен с един час, ако пред секциите все още има негласували избиратели, които чакат да упражнят правото си на глас.

В секциите извън страната гласуването също започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 или 21:00 ч. местно време.

В страната машинно гласуване е предвидено в 9373 секции, като в 2249 от тях има по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание прие промени, с които беше въведено изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели.

Адресите на избирателните секции извън страната могат да бъдат проверени на сайта на Министерството на външните работи, както и чрез приложението на ЦИК за президентските избори „Избори 360°“.

Избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването могат да гласуват в определените за целта секции. Те се намират предимно на първия етаж в сградите, в които са разположени секционните избирателни комисии (СИК).

След края на изборния ден СИК установяват резултатите от гласуването, съставят протоколи и ги предават на районните избирателни комисии (РИК). Това става незабавно след обявяването на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч. Аналогична е процедурата и за секциите извън страната.

Според изборната хронограма Централната избирателна комисия (ЦИК) трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в срок до три дни след вота.