НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

Р ъководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започна информационни беседи за здравноосигурителните права на възрастните хора, настанени в домове. Срещите целят по-добра информираност и защита на възрастните.

„Дълбоко вярвам, че обществото ни се оценява по начина, по който се отнася към своите най-уязвими групи – децата, болните и възрастните хора. В последните месеци сме свидетели на ужасяващи случаи на пренебрежение и нечовешко отношение в няколко домове за възрастни. Констатирани са не просто „нарушения“, а престъпления срещу близките ни. Това заяви доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК при откриването на първата беседа в дом ‚за възрастни хора в София. И ако като гражданин изпитвам тъга, то като ръководител на институция, носеща отговорност за здравноосигурените в България – изпитвам дълг. Затова решихме да действаме като стартираме и тези срещи. За да знаете, че можете да разчитате на нас. Да видите, че зад непознатите абревиатури стоят хора. НЗОК е тук, за да си свърши работата. Да бъде близо, да бъде полезна. И приемете това като обещание. Ние ще го изпълним“ категоричен беше управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски. Той пожела на старите хора да прекарват старините си спокойно и ги увери, че НЗОК ще направи всичко необходимо това да се случи.

По време на беседите експерти от НЗОК разясняват на живущите в домовете техните права. Фокусът са извънболничната и дентална помощ, достъпът до помощни средства, както и какво включват задълженията и услугите, които личният лекар трябва да им осигури като здравноосигурени граждани.

Специално внимание е отделено на възможностите за достъп до личната здравна информация чрез мобилното приложение "еЗдраве", както и на практическите стъпки за ползването му. Служител от „Информационно обслужване“ АД, на място сдвоява телефоните и презентира функционалността му. Съответно, на живущите в дома се обяснява и реда за подаване на сигнал, при открита нередност.

Участниците се запознават и с рисковете от зачестилите фишинг измами, при които се използва името на институцията с цел измама или злоупотреба с лични данни. Експертите на НЗОК дават конкретни съвети как да се разпознават фалшиви съобщения и как да се реагира при съмнение за измама.

С тази инициатива ръководството на Здравната каса подчертава ролята на институцията – да бъде отговорна, открита и социално ангажирана. В контекста на недопустими злоупотреби, разкрити в някои социални домове, ръководството на институцията предоставя достоверна информация и подкрепа, която да предпазва и защитава хората.

Проектът вече стартира пилотно в няколко домове за възрастни хора в София, с перспектива за поетапно разширяване и устойчивост. Беседите се провеждат на място, в достъпен и разбираем формат, като се насърчава диалогът, споделянето и задаването на въпроси от страна на присъстващите. От есента експертите на НЗОК ще се срещат с ученици и студентите. Отново ще говорим за здраве — открито и навреме, но този път с фокус профилактика и възможности за медицинска помощ по време на пътуване. „НЗОК за теб“. Последвай здравето – с информация, грижа и сигурност.