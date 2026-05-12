На церемонията присъстваха министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министърът Пламен Славов

12 май 2026, 15:13
Източник: БТА

Д ържавният глава Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента за заслуги в сферата на образованието, културата, сценичните и музикални изкуства, литературата и библиотечното дело. Церемонията се състоя в Гербовата зала на президентството. Тя бе открита с химна на Република България.

Отличие получи Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ по повод 150-годишнината от рождението на своя патрон. Почетният знак е за утвърдения висок академичен стандарт в подготовката на успешни творци с принос към съвременния облик на сценичните изкуства. Отличието беше връчено на ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев.

Пианистката проф. Борислава Танева беше удостоена с почетния знак по повод заслугите ѝ към утвърждаването на българската клавирна школа и популяризирането на българската музикална култура по света.

За приноса си в областта на българската литература и за развитието на съвременната поезия, обогатяването на националното литературно наследство и популяризирането му и в чужбина с Почетния знак на президента беше награден и поетът Георги Константинов.

Отличие получи и почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо. То му беше връчено за укрепването на икономическите, културните и образователните връзки между Република България и Италианската република.

Поетът и обществен деец Тенко Тенев беше отличен за значим принос към развитието на българската литература, културния и обществения живот у нас, както и за заслугите му за утвърждаването и популяризирането на съвременната българска литература.

Благодаря ви за всичко, което сте направили, и силно се надяваме, че ще продължите да правите и занапред, заяви в словото след церемонията президентът. В свят, който всеки ден ни поднася конфликти, вашата роля на български интелектуалци е изключително голяма, подчерта Йотова. Тя добави, че отличените допринасят за развитието на българската духовност и българската култура.

Вие доказвате, че талантът, който ви е даден от природата, и авторитетът, който имате в българското общество, не стават за един ден, не се налагат със сила. Те са плод преди всичко на вашето усещане за света, подчерта Йотова.

Вие показвате, че с труд и с обществена отговорност, с отношение към хората, сте се качили на най-високия пиедестал в българската интелектуална мисъл, отбеляза още държавният глава. Йотова посочи и въздействието на отличените културни дейци върху младите хора, „които също търсят своята истина".

Президентът цитира думите на Свети Кирил Философ – „Без книжнина душите са бедни“. Нека да направим така, че нашите души, чрез вас, да бъдат богати.

В благодарствената си реч чл.-кор. Мирослав Дачев посочи, че отличието за академията „Кръстьо Сарафов“ има символна стойност. Защото е едновременно награда за това, което представлява нашият патрон Кръстьо Сарафов като творчество, дело и памет, и за скромните условия за академията, чиито преподаватели, служители, студенти, докторанти правят така, че да заемат челни позиции във време, в което България се нуждае от това, посочи Дачев. 

От името на наградените Георги Константинов също благодари за почетния знак. Радвам се, че получаваме отличието през месец май, който е посветен на Кирило-Методиевото дело, на българската писменост и духовност, каза той. И прочете своето стихотворение „Похвално слово“.

На церемонията присъстваха министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министърът Пламен Славов.

Събитието завърши с обща снимка на президента, отличените културни дейци, техните близки и официалните гости.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
