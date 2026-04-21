С лужебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов предложи 20 април да стане официален празник под името „Ден на българския героизъм“. Това стана във Видин, по време на посещението му в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 150-годишнината от избухването на Априлското въстание. Проф. Игнатов подчерта, че датата е ключов символ на националната идентичност и гордост.

20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна

„Аз съм абсолютно убеден, че в твърде скоро време България ще приеме 20 април като официалния празник. Нашата гордост и идентичност има три стълба: Априлското въстание, Съединението и Независимостта. Това е нашата лична национална гордост, защото всичко това сме постигнали със собствени усилия“, подчерта проф. Игнатов.

Той обяви, че цялата календарна година ще бъде посветена на българския героизъм. Посещението му във Видин е част от националната кампания „Думите на свободата“, която отбелязва 150-годишнината от Априлското въстание чрез инициативи във всички училища в страната.