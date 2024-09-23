Ясни са водачите на листи на "Има такъв народ"

П артия „Има такъв народ“ съобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври предсрочни парламентарни избори.

Водачите, съобщени от пресцентъра на формацията, са:

МИР 01 Благоевград - Павела Митова

МИР 02 Бургас – Тошко Йорданов

МИР 03 Варна – Тошко Йорданов

МИР 04 Велико Търново – Андрей Чорбанов

МИР 05 Видин - Милен Милчев

МИР 06 Враца - Иван Клисурски

МИР 07 Габрово - Николета Кузманова

МИР 08 Добрич - Ивайло Костадинов

МИР 09 Кърджали - Юлия Чортленева

МИР 10 Кюстендил - Снежанка Троянска

МИР 11 Ловеч – Цветан Предов

МИР 12 Монтана – Емил Трифонов

МИР 13 Пазарджик – Андрей Чорбанов

МИР 14 Перник – Петя Димитрова

МИР 15 Плевен – Слави Трифонов

МИР 16 Пловдив-град – Станислав Балабанов

МИР 17 Пловдив-област – Станислав Балабанов

МИР 18 Разград - Тезджан Сабри

МИР 19 Русе - Драгомир Петров

МИР 20 Силистра - Емил Трифонов

МИР 21 Сливен - Цветан Предов

МИР 22 Смолян - Александър Вълчев

МИР 23 София-град - Павела Митова

МИР 24 София-град - Силви Кирилов

МИР 25 София-град – Слави Трифонов

МИР 26 София-област - Венцислав Асенов

МИР 27 Стара Загора – Александър Вълчев

МИР 28 Търговище – Александър Александров

МИР 29 Хасково – Силви Кирилов

МИР 30 Шумен – Анета Вълкова

МИР 31 Ямбол – Александър Марков.