Ясни са водачите на листи на "Има такъв народ"

П артия „Има такъв народ“ съобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври предсрочни парламентарни избори.
Водачите, съобщени от пресцентъра на формацията, са:
МИР 01 Благоевград - Павела Митова
МИР 02 Бургас – Тошко Йорданов
МИР 03 Варна – Тошко Йорданов
МИР 04 Велико Търново – Андрей Чорбанов
МИР 05 Видин - Милен Милчев
МИР 06 Враца - Иван Клисурски
МИР 07 Габрово - Николета Кузманова
МИР 08 Добрич - Ивайло Костадинов
МИР 09 Кърджали - Юлия Чортленева
МИР 10 Кюстендил - Снежанка Троянска
МИР 11 Ловеч – Цветан Предов
МИР 12 Монтана – Емил Трифонов
МИР 13 Пазарджик – Андрей Чорбанов
МИР 14 Перник – Петя Димитрова
МИР 15 Плевен – Слави Трифонов
МИР 16 Пловдив-град – Станислав Балабанов
МИР 17 Пловдив-област – Станислав Балабанов
МИР 18 Разград - Тезджан Сабри
МИР 19 Русе - Драгомир Петров
МИР 20 Силистра - Емил Трифонов
МИР 21 Сливен - Цветан Предов
МИР 22 Смолян - Александър Вълчев
МИР 23 София-град - Павела Митова
МИР 24 София-град - Силви Кирилов
МИР 25 София-град – Слави Трифонов
МИР 26 София-област - Венцислав Асенов
МИР 27 Стара Загора – Александър Вълчев
МИР 28 Търговище – Александър Александров
МИР 29 Хасково – Силви Кирилов
МИР 30 Шумен – Анета Вълкова
МИР 31 Ямбол – Александър Марков.
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