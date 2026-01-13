България

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

125 банкноти от по 100 евро са поръчани от интернет сайтове и фейсбук страници

13 януари 2026, 16:21
Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове
Източник: Окръжна прокуратура - Русе

Т рима души са арестувани за придобиване и разпространение на повече от 400 фалшиви банкноти - левове и евро, на обща стойност 40 000 лева. Това съобщи по време на брифинг днес окръжният прокурор на Русе Радослав Градев. 

Началото на разследването е поставено на 6 януари тази година. По случая са арестувани трима мъже - на 18, на 20 и на 27 години. 

Първите двама са арестувани, защото в градовете Русе и Ветово държали фалшиви пари - четири банкноти с номинал 100 лева, 22 банкноти с номинал 50 лева и 93 банкноти с номинал 100 евро.

Третият мъж, на 27 години, от разградското село Ясеновец, е задържан, тъй като у него са открити фалшиви 102 банкноти с номинал 100 лева и 206 банкноти с номинал 50 лева. Той прокарал в обращение четири банкноти от по 100 лева и 22 банкноти от по 50 лева.

Задържаха трима за разпространение на фалшиви банкноти в София

Градев обясни, че става дума за фалшиви пари със сравнително лошо качество.

"Касае се за банкноти, които са отпечатани на обикновена хартия на мастиленоструен принтер и изглеждат визуално много добре. Хартията е обикновена, няма шумолене и защита. Опитват се да бъдат прокарани в малки населени места - в случая в търговската мрежа в град Ветово", обясни прокурор Градев.

Заместник окръжният прокурор на Русе Мирослав Маринов заяви, че ако тези фалшиви банкноти бъдат смесени с оригинални, то трудно биха били различени в общата маса. 

"Самото държане на голямо количество такива банкноти е престъпление. И тримата, привлечени към наказателна отговорност, са с постоянна мярка "задържане под стража", тъй като по делото се работи изключително интензивно, като установяваме още едно лице с помощта на партньорски служби от друга европейска страна", обясни Маринов.

Според него тримата задържани са не приемат достатъчно сериозно това, което са извършили.

Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

"Те смятат, че ако такъв тип банкноти могат да се закупят по интернет, това не е престъпление", каза Мирослав Маринов.

Прокурор Градев каза, че първите двама са получили парите от друга европейска държава. 

Директорът на областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров призова жителите на областта, ако имат съмнение за фалшива банкнота, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото полицейско управление. Освен това полицейски екипи организират срещи в малките населени места с жители и кметове по този повод. 

Заместник-директорът на областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев заяви, че тримата опитали да прокарат банкнота от 100 евро в магазин, но продавачът им казал, че към момента приема само левове.

Прокурор Мирослав Маринов каза, че в момента се правят всевъзможни опити да се използват такива банкноти. "Важното е хората да бъдат по-внимателни, да оглеждат банкнотите и при най-малкото съмнение да потърсят съдействие", заяви Маринов. Той каза още, че за това престъпление законът предвижда от две до осем години затвор. 

Окръжният прокурор на Русе Радослав Градев съобщи, че за последния месец и половина Русенската окръжна прокуратура работи по други две досъдебни производства за придобиване и прокарване в обращение на неистински парични знаци. 

"Първото досъдебно производство касае сравнително малко банкноти - седем-осем с номинал от по 50 лева. Второто досъдебно производство е за прокарване в обращение на 125 банкноти от по 100 евро", каза прокурор Градев. 

Комисар Александър Ковачев допълни, че ще се търси съдействие от дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП. Причината е, че тези 125 банкноти от по 100 евро са поръчани от интернет сайтове и фейсбук страници, чието действие трябва да бъде прекратено.

Източник: БТА, Мартин Пенев    
фалшиви банкноти арести Русе евро
Последвайте ни
Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 9 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 10 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 10 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 9 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Гответе се за главоболие, умора и лош сън – идват магнитни бури

Любопитно Преди 20 минути

Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Свят Преди 50 минути

И трите жени от Лейбъристката партия са изпратили писмени извинения на 5 януари - в деня, когато е подадена жалбата

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

България Преди 1 час

Петров изключи възможността третият мандат за съставяне на правителство да бъде даден от президента на „Възраждане“

Снимката е илюстративна

Милионерка разкри шокиращия начин, по който разбира за изневярата на съпруга си след 21 години брак

Свят Преди 1 час

Обаждане от непознат разкрива тайна, която разтърси живота ѝ и разруши двайсетгодишния ѝ брак

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Свят Преди 1 час

Полицията призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

България Преди 1 час

Предложението на депутати от ПП-ДБ беше отхвърлено с 12 гласа "против"

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Свят Преди 1 час

Властите оценяват риска от замърсяване в района

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

България Преди 2 часа

Оборотът на БФБ почти се утрои след влизането на България в еврозоната

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Смъртта на Рене Гуд е с политическо значение, "в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения", а инцидентът предизвика масови протести срещу ICE и остра реакция от кмета на Минеаполис

.

Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

Свят Преди 2 часа

Тръмп заплашва да съди Джером Пауъл, шефа на Федералния резерв. Според Пауъл независимостта на централната банка на САЩ е силно застрашена

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

България Преди 2 часа

Борисов: Васил Терзиев трябва да остане до края кмет на София

<p>Завод &quot;Терем - Ивайло&quot; е готов да посрещне новите бойни машини &quot;Страйкър&quot;</p>

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

България Преди 2 часа

Това увери министърът на отбраната в оставка

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Свят Преди 2 часа

След като губи президентските първични избори през 2016 г. от Тръмп, Рубио се превърна в неговата дясна ръка - а ако "всичко се разпадне - той ще поеме вината"

<p>Мистерия в Хисаря: Двама гръцки граждани открити мъртви</p>

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 3 часа

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Любопитно Преди 3 часа

От катастрофални климатични промени до извънземна инвазия – това са предсказанията на теоретичния физик за бъдещето

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Любопитно Преди 3 часа

Анет Келерман – плувкиня, филмова звезда и бунтарка – разби табутата на своето време, промени женския бански, постави рекорди, покори Холивуд и стана първата жена, появила се гола във филм

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Орлин Павлов и Алекс Сърчаджиева ще ни учат как да сме в топ форма

Edna.bg

Джулия Робъртс без грим, без филтри и с чувство за хумор. Как разсмя Instagram?

Edna.bg

Сомалиец ще помага на Севлиево за оставане в професионалния футбол

Gong.bg

Арда привлече централен защитник

Gong.bg

Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга от местопроизшествието

Nova.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg