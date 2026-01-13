Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Т рима души са арестувани за придобиване и разпространение на повече от 400 фалшиви банкноти - левове и евро, на обща стойност 40 000 лева. Това съобщи по време на брифинг днес окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.

Началото на разследването е поставено на 6 януари тази година. По случая са арестувани трима мъже - на 18, на 20 и на 27 години.

Първите двама са арестувани, защото в градовете Русе и Ветово държали фалшиви пари - четири банкноти с номинал 100 лева, 22 банкноти с номинал 50 лева и 93 банкноти с номинал 100 евро.

Третият мъж, на 27 години, от разградското село Ясеновец, е задържан, тъй като у него са открити фалшиви 102 банкноти с номинал 100 лева и 206 банкноти с номинал 50 лева. Той прокарал в обращение четири банкноти от по 100 лева и 22 банкноти от по 50 лева.

Градев обясни, че става дума за фалшиви пари със сравнително лошо качество.

"Касае се за банкноти, които са отпечатани на обикновена хартия на мастиленоструен принтер и изглеждат визуално много добре. Хартията е обикновена, няма шумолене и защита. Опитват се да бъдат прокарани в малки населени места - в случая в търговската мрежа в град Ветово", обясни прокурор Градев.

Заместник окръжният прокурор на Русе Мирослав Маринов заяви, че ако тези фалшиви банкноти бъдат смесени с оригинални, то трудно биха били различени в общата маса.

"Самото държане на голямо количество такива банкноти е престъпление. И тримата, привлечени към наказателна отговорност, са с постоянна мярка "задържане под стража", тъй като по делото се работи изключително интензивно, като установяваме още едно лице с помощта на партньорски служби от друга европейска страна", обясни Маринов.

Според него тримата задържани са не приемат достатъчно сериозно това, което са извършили.

"Те смятат, че ако такъв тип банкноти могат да се закупят по интернет, това не е престъпление", каза Мирослав Маринов.

Прокурор Градев каза, че първите двама са получили парите от друга европейска държава.

Директорът на областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров призова жителите на областта, ако имат съмнение за фалшива банкнота, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото полицейско управление. Освен това полицейски екипи организират срещи в малките населени места с жители и кметове по този повод.

Заместник-директорът на областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев заяви, че тримата опитали да прокарат банкнота от 100 евро в магазин, но продавачът им казал, че към момента приема само левове.

Прокурор Мирослав Маринов каза, че в момента се правят всевъзможни опити да се използват такива банкноти. "Важното е хората да бъдат по-внимателни, да оглеждат банкнотите и при най-малкото съмнение да потърсят съдействие", заяви Маринов. Той каза още, че за това престъпление законът предвижда от две до осем години затвор.

Окръжният прокурор на Русе Радослав Градев съобщи, че за последния месец и половина Русенската окръжна прокуратура работи по други две досъдебни производства за придобиване и прокарване в обращение на неистински парични знаци.

"Първото досъдебно производство касае сравнително малко банкноти - седем-осем с номинал от по 50 лева. Второто досъдебно производство е за прокарване в обращение на 125 банкноти от по 100 евро", каза прокурор Градев.

Комисар Александър Ковачев допълни, че ще се търси съдействие от дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП. Причината е, че тези 125 банкноти от по 100 евро са поръчани от интернет сайтове и фейсбук страници, чието действие трябва да бъде прекратено.