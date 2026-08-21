Блейк Лайвли за малко да забрави да си закопчае панталона, преди да излезе след видео с урок за коса

Б лейк Лайвли дава на феновете си възможност да надникнат зад кулисите на нейната любима разкрасителна рутина в ежедневието ѝ на заета майка.

Във видео, споделено в Instagram в четвъртък, 20 август, 38-годишната актриса се вижда как нанася грим и оформя косата си, преди да заизлиза бързо през вратата - като за малко да забрави да си закопчае панталона.

„Визията: нямаш никакво време, но трябва да изглеждаш сладка, докато СЪЩО ТАКА отглеждаш деца“, написа Лайвли върху видеоклипа, докато нанася грим на очите си, преди да пусне косата си, прибрана дотогава в кок.

„Моментът на истината: пуснат кок след тичане по задачи из града“, гласи текстът към кадрите.

След това тя използва лак за коса от своята козметична линия Blake Brown, като отбелязва, че предварително е измила косата си с подхранващия шампоан Wild Nectar Santal и е нанесела маската Wild Nectar Santal Fundamental, както и мултифункционалния балсам без отмиване All-in-Wonder Leave-In Potion.

Следващата стъпка е сух шампоан „навсякъде за МЕГА обем, текстура, повдигане от корените и плътност, която се запазва“, преди да накъдри малки кичури с конусовидна маша.

Лайвли завърши грима си с розово червило, хайлайтър във вътрешните ъгълчета на очите и бял молив в долната водна линия, след което разсреса къдриците си с пръсти.

Преди видеото да приключи, звездата осъзнава, че е пропуснала важна стъпка:

„Да си закопчаеш панталона винаги е добър завършек“, написа тя върху клипа.

Лайвли стартира марката Blake Brown през 2024 г. Тогава тя сподели пред списание PEOPLE , че целта ѝ е била да създаде „чисти формули с невероятни резултати“.

„Има много страхотни опции на пазара, но нищо, което да прави всичко, което исках - чисти формули с невероятен ефект на достъпна цена и с аромат, който бих използвала като парфюм. Не исках да влизам в нещо, което някой друг вече е създал, защото исках да възпроизведа системите и навиците, които аз самата вече обичам“, сподели тогава актрисата от „Никога повече“.

През 2025 г. марката пусна и три нови спрея за коса и тяло, което според Лайвли е било директен отговор на желанията на клиентите:

„Всъщност това не беше нещо, което планирахме да правим. Беше реакция на нашата общност, която казваше: „Моля ви, направете парфюм“. Аз си мислех: „Ароматът го има, той вече е в продуктите“. А те отвръщаха: „Не, искам да мога да се освежавам след фитнес или през деня“. Хората не носят със себе си продукта си без отмиване или сухия си шампоан, така че просто искаха спрей за коса и тяло, което напълно разбирам. Мисля, че аз съм човекът, който просто би впръскал сух шампоан във въздуха и би минал през него, само защото мирише толкова добре. Вероятно не би трябвало да се прави така, но просто обожавам аромата“.