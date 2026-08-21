Сензация в Египет: Откриха артефакт с името на фараон от Библията

А рхеолози откриха древна каменна греда с изсеченото име на един от най-известните египетски фараони, за когото редица учени вярват, че е свързан с библейската история за Мойсей, пише Daily Mail.

При разкопки в Тел Абу Саифи, на около 145 км североизточно от Кайро, изследователите са попаднали на останки, за които се смята, че принадлежат на изгубения древен град Месен. Градът е бил разположен покрай ключов военен път, свързан с библейските събития около Изхода на евреите от Египет.

Сред редицата намерени артефакти се откроява 3000-годишен камък с името на крал Рамзес II. Фараонът се свързва с Мойсей именно защото в книга „Изход“ се споменава, че поробените израелтяни са построили град, носещ неговото име (Раамзес/Пи-Рамзес).

Текстовете върху камъка и връзката с Библията

Древният каменен праг е бил счупен на две части, като от трите му страни са изписани йероглифи с титлите на фараона. Надписът съдържа и важни сведения за реставрацията на статуя на богоподобния сокол Хор, описан като „Господар на град Месен“.

Връзката на град Месен с Изхода идва от разположението му по т.нар. „Военен път на Хор“, който е свързвал Египет със Синайския полуостров и Ханаан. Някои учени идентифицират този маршрут с „пътя през филистимската земя“, споменат в Библията.

Biblical discovery in Egypt as name of pharaoh linked to Moses is found carved into ancient beam https://t.co/pkWd6K1hBo — Daily Mail (@DailyMail) August 20, 2026

Според библейския текст обаче Мойсей и израелтяните нарочно са били отклонени от този главен път, тъй като Бог се опасявал, че при евентуална война те ще се уплашат и ще се върнат обратно в Египет. Поради това откритието не е пряко доказателство, че Мойсей е минал точно оттам, но предоставя ценен исторически контекст.

Рамзес II, управлявал от 1279 до 1213 г. пр.н.е., е известен със своята военна мощ и стратегически гений, командвайки армия от над 100 000 души. Връзката му с библейския Фараон остава една от най-популярните хипотези сред историците.

Мощен военен комплекс с храмове

Освен каменния надпис, археолозите са разкрили и останки от добре укрепен храмов комплекс, заобиколен от масивна стена от тухли от кал и порти. Намерени са още складови помещения, два каменни пътя, водещи към храма, и фрагменти от статуи на соколи.

Сливането на историята не спира дотук – селището е продължило да съществува дълго след управлението на Рамзес II, като през III век от н.е. части от него са били превърнати в римски военни казарми.

Сред находките от по-късни епохи са още:

Част от скулптура от тъмен шист (26-а династия), изобразяваща военен писар.

Торс от царска фигура, изсечен от базалт.

Фрагменти от варовикови и базалтови скулптури на соколи.

В допълнение, при скорошни разкопки в източната част на делтата на Нил, екипът е открил и монументална 2-метрова част от статуя на самия Рамзес II с тегло близо 6 тона. Учените предполагат, че гигантската скулптура е била транспортирана от Пи-Рамзес – бляскавата столица, построена от самия владетел.