Свят

Скандално видео от Бали праща турист зад решетките за година

26-годишен швейцарец бе осъден на една година затвор в Бали, след като разпространи видео с обиди по време на свещения „Ден на тишината“. Властите на острова затягат мерките срещу туристи, които не зачитат местната религия и закони

21 август 2026, 14:30
Скандално видео от Бали праща турист зад решетките за година
Бали, Индонезия   
Източник: iStock/Getty Images

Ш вейцарски турист бе осъден на една година лишаване от свобода, след като обиди свещен религиозен празник на индонезийския тропически остров Бали, съобщи BBC.

Във вече премахнато видео 26-годишният Лузиан Андрин Зграген се е заснел как се разхожда по напълно празен плаж по време на индуисткия празник Ниепи (Nyepi), описвайки ситуацията в социалните мрежи като „лудост“.

Той бе арестуван през март, след като кадрите предизвикаха вълна от масово недоволство и гняв сред местното население.

Ниепи, известен още като „Денят на тишината“, е ежегоден празник, по време на който иначе оживеният и пълен с туристи остров буквално замира. Хората остават по домовете си и се въздържат от правенето на какъвто и да е шум. Строгите ограничения важат за абсолютно всеки на острова, независимо от неговата религия, включително и за чуждестранните туристи.

По време на празника летището на Бали спира работа, а интернет връзката се прекъсва за целия остров. Всички развлекателни събития са забранени, а употребата на електричество е намалена до минимум.

„Дълбоко съжалявам, извинявам се“

Тази година празникът се падна на 19 март, а Зграген се заснел как съзнателно нарушава забраната за излизане, публикувайки видеото в Instagram с множество ругатни и обидни надписи.

„Направеното от подсъдимия обиди жителите на Бали, нарани тяхната вяра и предизвика обществено недоволство“, заявява председателстващият съдия по делото.

По време на съдебния процес Зграген заяви, че не е разбрал пълния обхват на ограниченията и че не е имал намерение да обижда никого:

„Дълбоко съжалявам за това, което направих, и се извинявам на народа на Бали“, каза той в съдебната зала.

Затягане на мерките срещу невъзпитани туристи

Това не е първият случай на задържани или депортирани чужденци заради незачитане на ограниченията по време на Ниепи.

След пандемията туризмът в Бали отбеляза рекордни нива, като миналата година беляза исторически връх от близо седем милиона чуждестранни посетители. Заедно с масовия поток обаче зачестиха и случаите на непремерено и обидно поведение от страна на туристите.

Чужденци все по-често отнасят солени глоби и присъди заради неприлични прояви около свещени храмове, създаване на капсулирани общности и системно нарушаване на правилата за движение. В отговор властите в Бали категорично заявиха, че затягат контрола и няма да tolerрат невъзпитани прояви на острова.

Източник: BBC    
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