Скандално видео от Бали праща турист зад решетките за година

Ш вейцарски турист бе осъден на една година лишаване от свобода, след като обиди свещен религиозен празник на индонезийския тропически остров Бали, съобщи BBC.
Във вече премахнато видео 26-годишният Лузиан Андрин Зграген се е заснел как се разхожда по напълно празен плаж по време на индуисткия празник Ниепи (Nyepi), описвайки ситуацията в социалните мрежи като „лудост“.
Той бе арестуван през март, след като кадрите предизвикаха вълна от масово недоволство и гняв сред местното население.
Ниепи, известен още като „Денят на тишината“, е ежегоден празник, по време на който иначе оживеният и пълен с туристи остров буквално замира. Хората остават по домовете си и се въздържат от правенето на какъвто и да е шум. Строгите ограничения важат за абсолютно всеки на острова, независимо от неговата религия, включително и за чуждестранните туристи.
A Swiss tourist has been sentenced to one year in prison in Bali for social media posts insulting the island’s sacred Day of Silence.— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 20, 2026
Luzian Andrin Zgraggen posted videos of himself outdoors during Nyepi and made profane comments that authorities say insulted Hindu tradition. pic.twitter.com/BZ9gEXXg3a
По време на празника летището на Бали спира работа, а интернет връзката се прекъсва за целия остров. Всички развлекателни събития са забранени, а употребата на електричество е намалена до минимум.
„Дълбоко съжалявам, извинявам се“
Тази година празникът се падна на 19 март, а Зграген се заснел как съзнателно нарушава забраната за излизане, публикувайки видеото в Instagram с множество ругатни и обидни надписи.
„Направеното от подсъдимия обиди жителите на Бали, нарани тяхната вяра и предизвика обществено недоволство“, заявява председателстващият съдия по делото.
По време на съдебния процес Зграген заяви, че не е разбрал пълния обхват на ограниченията и че не е имал намерение да обижда никого:
Bali’de 26 yaşındaki İsviçreli turist, kutsal Sessizlik Günü “Nyepi”ye hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası aldı.— Onedio (@onedio) August 20, 2026
📌 Kurallar önceden anlatıldı.
📌 Buna rağmen sahile çıkıp görüntülerini paylaştı.
📌 Nyepi’ye küfrederek kurallara uymayacağını söyledi. pic.twitter.com/lmMo0WfJF4
„Дълбоко съжалявам за това, което направих, и се извинявам на народа на Бали“, каза той в съдебната зала.
Затягане на мерките срещу невъзпитани туристи
Това не е първият случай на задържани или депортирани чужденци заради незачитане на ограниченията по време на Ниепи.
След пандемията туризмът в Бали отбеляза рекордни нива, като миналата година беляза исторически връх от близо седем милиона чуждестранни посетители. Заедно с масовия поток обаче зачестиха и случаите на непремерено и обидно поведение от страна на туристите.
Чужденци все по-често отнасят солени глоби и присъди заради неприлични прояви около свещени храмове, създаване на капсулирани общности и системно нарушаване на правилата за движение. В отговор властите в Бали категорично заявиха, че затягат контрола и няма да tolerрат невъзпитани прояви на острова.