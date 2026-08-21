Скандално видео от Бали праща турист зад решетките за година

Ш вейцарски турист бе осъден на една година лишаване от свобода, след като обиди свещен религиозен празник на индонезийския тропически остров Бали, съобщи BBC.

Във вече премахнато видео 26-годишният Лузиан Андрин Зграген се е заснел как се разхожда по напълно празен плаж по време на индуисткия празник Ниепи (Nyepi), описвайки ситуацията в социалните мрежи като „лудост“.

Той бе арестуван през март, след като кадрите предизвикаха вълна от масово недоволство и гняв сред местното население.

Ниепи, известен още като „Денят на тишината“, е ежегоден празник, по време на който иначе оживеният и пълен с туристи остров буквално замира. Хората остават по домовете си и се въздържат от правенето на какъвто и да е шум. Строгите ограничения важат за абсолютно всеки на острова, независимо от неговата религия, включително и за чуждестранните туристи.

A Swiss tourist has been sentenced to one year in prison in Bali for social media posts insulting the island’s sacred Day of Silence.



Luzian Andrin Zgraggen posted videos of himself outdoors during Nyepi and made profane comments that authorities say insulted Hindu tradition. pic.twitter.com/BZ9gEXXg3a — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 20, 2026

По време на празника летището на Бали спира работа, а интернет връзката се прекъсва за целия остров. Всички развлекателни събития са забранени, а употребата на електричество е намалена до минимум.

„Дълбоко съжалявам, извинявам се“

Тази година празникът се падна на 19 март, а Зграген се заснел как съзнателно нарушава забраната за излизане, публикувайки видеото в Instagram с множество ругатни и обидни надписи.

„Направеното от подсъдимия обиди жителите на Бали, нарани тяхната вяра и предизвика обществено недоволство“, заявява председателстващият съдия по делото.

По време на съдебния процес Зграген заяви, че не е разбрал пълния обхват на ограниченията и че не е имал намерение да обижда никого:

Bali’de 26 yaşındaki İsviçreli turist, kutsal Sessizlik Günü “Nyepi”ye hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası aldı.



📌 Kurallar önceden anlatıldı.

📌 Buna rağmen sahile çıkıp görüntülerini paylaştı.

📌 Nyepi’ye küfrederek kurallara uymayacağını söyledi. pic.twitter.com/lmMo0WfJF4 — Onedio (@onedio) August 20, 2026

„Дълбоко съжалявам за това, което направих, и се извинявам на народа на Бали“, каза той в съдебната зала.

Затягане на мерките срещу невъзпитани туристи

Това не е първият случай на задържани или депортирани чужденци заради незачитане на ограниченията по време на Ниепи.

След пандемията туризмът в Бали отбеляза рекордни нива, като миналата година беляза исторически връх от близо седем милиона чуждестранни посетители. Заедно с масовия поток обаче зачестиха и случаите на непремерено и обидно поведение от страна на туристите.

Чужденци все по-често отнасят солени глоби и присъди заради неприлични прояви около свещени храмове, създаване на капсулирани общности и системно нарушаване на правилата за движение. В отговор властите в Бали категорично заявиха, че затягат контрола и няма да tolerрат невъзпитани прояви на острова.