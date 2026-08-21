Президентът на Иран: Време е да сложим край на войната със САЩ

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че е време да бъде сложен край на продължаващата от месеци война в Близкия изток със Съединените щати, тъй като Техеран се намира в по-силна позиция от Вашингтон.

„По-добре е да сложим край на войната сега, тъй като сме в позиция на сила и достойнство, а целият свят признава нашата победа и подчертава, че Америка е атакувала нашите училища, болници и инфраструктура в нарушение на всички правила и е мразена по целия свят“, каза Пезешкиан по време на среща с лекари.

Коментарите му дойдоха, след като иранското външно министерство обвини САЩ в „икономически тероризъм“ и „престъпления срещу човечеството“, докато Вашингтон съобщи, че ще засили санкциите, за да окаже натиск върху Техеран, предаде АФП.

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„Извършителите и инициаторите на тези санкции заслужават да бъдат изправени пред съд и наказани за извършването на такива отвратителни престъпления“, заявиха от МВнР на Иран.

На 20 август министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Вашингтон ще „срине“ иранския режим с подготвяната кампания от санкции, близо шест месеца след началото на войната между двете страни.

Китай също разкритикува този ход, настоявайки, че американските „санкции и натиск“ няма да разрешат конфликта в Близкия изток.

Вашингтон призова други правителства, включително Пекин, да се присъединят към усилията за изолиране на иранската икономика.

Запитан за заплахите на американския президент Доналд Тръмп, говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян отговори, че „санкциите и натискът няма да помогнат за разрешаването на проблема“.

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„Китай призовава всички заинтересовани страни да предприемат отговорни мерки и да решат проблема чрез политически и дипломатически средства“, каза Лин.