България

Христо Гаджев се завръща в парламента на мястото на Делян Добрев

Той положи клетва като народен представител от ГЕРБ-СДС

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 09:45
Христо Гаджев се завръща в парламента на мястото на Делян Добрев
Източник: БТА

Х ристо Гаджев положи клетва като народен представител от ГЕРБ-СДС. Той зае мястото на оттеглилия се Делян Добрев, който беше преди него в листата за 24 МИР.

Гаджев е дългогодишен народен представител от ГЕРБ, като за първи път влиза в Народното събрание през 2014 г. в 43-тото НС. След това е депутат и в 44-тото, 45-тото, 46-тото, 47-мото, 48-мото, 49-ото и 50-ото Народно събрание, като през годините работи основно по теми, свързани с отбраната и националната сигурност.

Официално: Делян Добрев внесе оставката си в Народното събрание

Бил е председател и заместник-председател на парламентарната комисия по отбрана и е сред водещите експерти на ГЕРБ в този ресор.

Народното събрание освободи Добрев от депутатския му пост, след като той подаде оставка като народен представител от ГЕРБ-СДС. Решението беше прието без разисквания със 187 гласа „за“.

При гласуването трима депутати от парламентарната група на ГЕРБ-СДС се обявиха против освобождаването му, един се въздържа, а отрицателен вот даде и народен представител от „Продължаваме Промяната“.

Парламентът прекрати правомощията на Делян Добрев като депутат

Добрев внесе заявлението си за прекратяване на пълномощията като депутат от 24-ти многомандатен избирателен район – София, на 22 юни. Два дни по-рано той обяви решението си да се оттегли по време на среща с младежката организация на ГЕРБ в Раковски.

„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял”, каза Добрев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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