Това е "държавна измяна": Граждани протестират пред парламента

На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис "Не на НАТО"

3 септември 2025, 11:41
Г раждани протестират пред сградата на Народното събрние (НС) в София. Протестът е под надслов „Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент". 

"Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви Симеон Славчев - председателят на партия ,,Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители". 

Управляващите не решават нито един проблем на гражданите, а сглобката от несъвместими партии води държавата към катастрофа, посочи Славчев като главен проблем. 

Нов сезон, нови заявки от трибуната на НС

Протестиращите днес няма да блокират пътища, акцията е символична, но действията ни ще стават по-радикални, каза Славчев. Нашите действия ще продължат, няма да е само днес. Идеята е занапред да блокираме ключови кръстовища и пътни артерии в страната, допълни той. 

Няма официален организатор, българските граждани се самоорганизираха и направиха този протест, каза още Славчев. 

С напрежение стартира новият политически сезон: "Възраждане" напусна пленарната зала

Той коментира посещението на председателя на Европейската комисия в България Урсула фон дер Лайен в България и го определи като "държавна измяна". 

На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис "Не на НАТО". 

Протестиращите се опитват да влязат в сградата на парламента, където се провежда първото заседание от есенната сесия, но полицията не ги допуска. 

