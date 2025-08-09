България

Голям пожар гори край Сунгурларе, евакуираха дом за възрастни хора

Очкава се пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост

9 август 2025, 13:57
Г олям пожар гори край Сунгурларе. Пламъците са избухнали около 22:00 часа в петък, разрастват се и достигат до Стара Планина. Пожарът е върхов и вече достига до селата Славянци и Скала. На място в гасенето на пожара участват десет пожарни екипа, като се очаква и военен хеликоптер да се включи в борбата с огъня, предава NOVA.

40 души от дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани, съобщигха от Община Сунгурларе.

Кметът на града инж. Димитър Гавазов заяви, че се очкава пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

„Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила”, каза Гавазов.

По думите му  пламъците са обхванали площ от около 2700 декара. Все още няма опасност за жителите на село Славянци, но ситуацията е динамичва и се наблюдава.

Кметът е свикал кризистния щаб и се взимат решения спрямо динамиката и обстановката и посоката на вятъра. 

Източник: NOVA    
