Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Ц ените на златото преминаха границата от 4 000 долара за тройунция за първи път на 8 октомври. Скокът в цената е защото инвеститорите се насочиха към сигурността на златото, заради очаквания за намаляване на лихвите в САЩ и притеснения относно спирането на част от дейността на американското правителство.

Търговците купуват злато през цялата година, мотивирани от редица фактори, включително глобална икономическа несигурност, търговската война на Доналд Тръмп и геополитически кризи.

Привлекателността на златото се увеличи още тази седмица заради политическите сътресения във Франция, където министър-председателят Себастиен Лекорню подаде оставка.

Златото — дълго време считано за средство за защита в несигурни времена — достигна върховата стойност от 4 006,68 долара на 8 октомври, въпреки че доларът се е укрепил спрямо повечето си конкуренти през последните дни. Среброто също се намира само на няколко долара от собствен рекорд.

Закриването на части от американското правителство допринася за усещането за несигурност сред инвеститорите, като ключови икономически данни, включително тези за заетостта, се отлагат и объркват ситуацията за Федералния резерв, докато той се опитва да реши какви ще са плановете му за лихвите.

„Бързият ръст на цените на златото е подкрепен от увеличаващите се потоци в борсово търгувани фондове и покупки от централни банки, включително стабилно търсене от Китай, тъй като златото се възползва от политическа, икономическа и инфлационна несигурност“, пише Тейлър Нюджънт от National Australia Bank.

Докато търговците на злато усилено изкачваха цената на метала, фондовите пазари в Азия бяха по-сдържани, тъй като възникнаха въпроси относно стотици милиарди долари, инвестирани в изкуствения интелект.

Бумът на ИИ доведе някои индекси и компании до рекордни върхове, като гигантът в чиповете Nvidia достигна оценка от 4 трилиона долара.