България

Главният прокурор излиза в отпуск по лични причини

ВСС днес заседава по искането за предсрочното му освобождаване

18 май 2023, 10:13
Главният прокурор излиза в отпуск по лични причини
Главният прокурор Иван Гешев   
Източник: Георги Димитров
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Г лавният прокурор Иван Гешев излиза в отпуск по лични причини. Той обяви новината по време на заседанието на Висшия съдебен съвет, съобщи NOVA.

ВСС днес заседава по искането за предсрочното му освобождаване.

Очаквайте още подробности!

Източник: NOVA    
Гешев отпуск ВСС
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