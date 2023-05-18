Главният прокурор излиза в отпуск по лични причини

Г лавният прокурор Иван Гешев излиза в отпуск по лични причини. Той обяви новината по време на заседанието на Висшия съдебен съвет, съобщи NOVA.
ВСС днес заседава по искането за предсрочното му освобождаване.
Очаквайте още подробности!
Г лавният прокурор Иван Гешев излиза в отпуск по лични причини. Той обяви новината по време на заседанието на Висшия съдебен съвет, съобщи NOVA.
ВСС днес заседава по искането за предсрочното му освобождаване.
Очаквайте още подробности!
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