Внимание, столичани! Временна организация на движението в София

В ъвежда се временна организация на движението в София заради провеждането на полумаратон, съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). Временната организация е за времето от 9:00 до 12:00 часа.

Инициативата за полумаратона е на Спортен клуб „Бегач“. Полумаратонът е със следния маршрут: от пл. „Александър Невски“ по ул. „Оборище", надясно по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Цар Освободител", надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", направо по бул. „България", наляво по бул. „Петко Каравелов“, надясно по ул. „Бяла черква“, надясно по бул. „Витоша“, надясно по бул. „Пенчо Славейков“, по бул. „България“, направо по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", наляво по ул. „Ген. Гурко", надясно по бул. „Васил Левски", надясно по бул. „Княз Александър Дондуков", направо по моста „Чавдар“, направо по бул. „Владимир Вазов", обратен завой на ул. „Тодорини кукли“, направо по бул. „Владимир Вазов", направо по моста „Чавдар“, направо по бул. „Княз Александър Дондуков", наляво по бул. „Васил Левски", надясно по бул. „Патриарх Евтимий", надясно по бул. „Витоша", наляво по бул. „Тодор Александров", обратен завой на ул. „Димитър Петков“, направо по бул. „Тодор Александров", наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза", обратен завой на пл. „Лъвов мост“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза", наляво през площад „Независимост", направо по бул. „Цар Освободител", наляво по ул. „Г.С. Раковски", надясно по ул. „Оборище“, финал.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва: до приключване на полумаратона на северните дъги на пл. „Св. Александър Невски“; до приключване на полумаратона на: всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски“; на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и пл. „Св. Александър Невски“; по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Черни връх“; по бул. „Витоша“ между бул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Бяла черква“; по бул. „Кн. Мария Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и пл. „Лъвов мост“; бул. „Патриарх Евтимий“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Витоша“; по бул. „Тодор Александров“ между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Кн. Мария Луиза“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства от 8:30 до 12:30 ч. по: ул. „Оборище“ между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“; ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Ал. Невски“; ул. „15-ти ноември“. От 8:30 до 10:30 часа на 05.04.2026 г. по: бул. „Витоша“ между бул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Бяла черква“; ул. „Бяла черква“ между ул. „Димитър Манов“ и ул. „Богатица“, с изключение на колите на обществения транспорт; бул. „Петко Каравелов“ между бул. „България“ и ул. „Бяла черква“; бул. „България“ между бул. „П.Ю.Тодоров“ и бул. „Черни връх“; бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от бул. „Черни връх“ до Орлов мост, югоизточното платно, с пропускане на трамвайните мотриси; ул. „Забърде“ между бул. „Витоша“ и бул. „Петко Каравелов“; ул. „Янко Забунов“ между бул. „Витоша“ и бул. „Петко Каравелов“; ул. „Д-р Стефан Сарафов“ между бул. „Витоша“ и бул. „Петко Каравелов“; бул. „Христо Смирненски“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Крум Попов“; ул. „Милин камък“ между ул. „Кокиче“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“; бул. „Пенчо Славейков“ от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“, тунела.

От 8:30 до 11:00 часа по: ул. „Оборище“ между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Кракра“; бул. „България“ между ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ и бул. „Витоша“; бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ и бул. „Цар Освободител“, северозападното платно, с пропускане на трамвайните мотриси; бул. „Черни връх“ между бул. „Арсеналски“ до бул. „България“; бул. „Ген. Скобелев“ между бул. „Прага“ и бул. „Витоша“; ул. „6-ти септември“ между ул. „Любен Каравелов“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“; ул. „Женева“ между ул. „Любен Каравелов“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“; ул. „Проф. Н. Михайлов“ между ул. „Любен Каравелов“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“; бул. „Драган Цанков“ между ул. „Добри Войников“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“; бул. „Кн. Ал. Дондуков“ между ул. „Дунав“ до моста „Чавдар“; ул. „Веслец“ между ул. „Триадица“ и бул. „Кн. Ал. Дондуков“; ул. „Бяло море“ между бул. „Кн. Ал. Дондуков“ и ул. „Чаталджа“; ул. „Поручик Пачев“ между бул. „Кн. Ал. Дондуков“ и ул. „Тракия“; ул. „Злетово“ между бул. „Кн. Ал. Дондуков“ и ул. „Чаталджа“; бул. „Владимир Вазов“ между моста „Чавдар“ и ул. „Васил Кънчев“, с пропускане при ул. „Острово“ на обществения транспорт; ул. „Ильо войвода“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Скайлер“; ул. „Черковна“, изхода към бул. „Владимир Вазов“; ул. „Панайот Хитов“, изхода към бул. „Владимир Вазов“; ул. „Острово“, изхода към бул. „Владимир Вазов“; ул. „Тодорини кукли“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Петрохан“; ул. „Баба Вида“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Спас Гинев“.

От 8:30 до 12:00 часа по: бул. „Васил Левски“ между ул. „Стара планина“ и бул. „Патриарх Евтимий“, с пропускане на трамвайните мотриси /№№ 10, 12, 15 и 18/; ул. „Врабча“ между ул. „Дунав“ и бул. „Васил Левски“; бул. „Янко Сакъзов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“; ул. „Хаджи Димитър“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“; ул. „Славянска“ “ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“; ул. „Ген Гурко“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“; ул. „Ген. Паренсов“ между ул. „Цар Шишман“ и ул. „Любен Каравелов“; ул. „Любен Каравелов“ между ул. „Юрий Венелин и ул. „Ген. Гурко“; бул. „Патриарх Евтимий“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Цар Асен“; ул. „Хан Крум“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“; ул. „6-ти септември“ между ул. „Хан Аспарух“ и бул. „Патриарх Евтимий“; ул. „Г.С. Раковски“ между ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Гургулят“; ул. „Христо Белчев“ между ул. „Хан Аспарух“ и бул. „Патриарх Евтимий“; бул. „Витоша“ между ул. „Верила“ и бул. „Александър Стамболийски“, с пропускане на трамвайните мотриси, движещи се по ул. „Алабин“ /№№ 10, 12, 15 и 18/; ул. „Неофит Рилски“ между ул. „Цар Асен“ и бул. „Витоша“; ул. „Уилям Гладстон“ между ул. „Христо Белчев“ и бул. „Витоша“; ул. „Солунска“ между ул. „Цар Асен“ и бул. „Витоша“; ул. „Иван Денкоглу“ между бул. „Витоша“ и ул. „Христо Белчев“; ул. „Алабин“ между ул. „Христо Белчев“ и бул. „Витоша“, с пропускане на трамвайните мотриси; ул. „Позитано“ между ул. „Лавеле“ и бул. „Витоша“; бул. „Ал .Стамболийски“ между бул. „Христо Ботев“ и пл. „Св. Неделя“; бул. „Тодор Александров“ между бул. „Кн. Мария Луиза“ и ул. „Димитър Петков“; ул. „Георг Вашингтон“ между ул.“Триадица“ и бул. “Тодор Александров“; ул.“Княз Борис I“ между бул.“Ал. Стамболийски“ и бул.“Тодор Александров“; ул.“Цар Самуил“ между бул.“Ал. Стамболийски“ и бул. “Тодор Александров“; ул. “Братя Миладинови“ между ул. “Пиротска“ и бул. “Тодор Александров“; бул.“Христо Ботев“ между ул.“Пиротска“ и бул.“Ал. Стамболийски“, с пропускане на трамвайните мотриси; ул. „Софроний Врачански“ между бул. „Ал. Стамболийски“ и бул.“Тодор Александров“; ул.“ Антим I“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“; ул.“Отец Паисий“ между бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Тодор Александров“; ул.“Странджа“ между ул. „Пиротска“ и бул.“Тодор Александров“; ул. „Средна гора“ между бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Тодор Александров“; ул. „Опълченска“ между бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Пиротска“, с пропускане на колите на обществения транспорт; ул. „Шар планина“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“; ул. „Осогово“ между бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Тодор Александров“; ул. „Брегалница“ между ул. „Пиротска“ и ул. „Тодор Александров“; ул. „Овче поле“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“; ул. „Одрин“ между бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Пиротска“; бул. „Инж. Иван Иванов“ между бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Пиротска“; ул. „Алдомировска“ между бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Тодор Александров“; ул. „Перник“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“; ул. „Димитър Петков“ между бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Тодор Александров“; бул. „Кн. Мария Луиза“ между пл. „Света Неделя“ до ул. „Козлодуй“; бул. „Сливница“ между ул. „Веслец“ и ул. „Кн. Борис І“, на ниво; ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария Луиза“, с пропускане на трамвайните мотриси“; ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария Луиза“; ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария Луиза“; ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ и ул. „Поп Богомил“; бул. „Цар Освободител“ между бул. „Кн. Мария Луиза“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“; ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и бул. „Цар Освободител“; ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“; ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“; ул. „Г .С.Раковски“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Кн. Ал. Дондуков“; ул. „6-ти септември“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“; ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“; бул. „Кн. Александър Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“.

До 11:30 часа частично се променят маршрутите на някои линии на градския транспорт, както следва:

- Трамвайна линия № 1:

- от Надлез Надежда /до Гара София север/ -по маршрута си до кръстовище бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Струга “, по ул.„Струга“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ по бул. „Рожен“ до гара София Север;

- от Гара София север / до Надлез Надежда / по бул. „Рожен“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до Надлез Надежда.

- Трамвайна линия № 6:

- от ж.к. „Обеля 2“ /до ул. „Струга“/ -по маршрута си до кръстовище бул.„Христо Ботев“ и ул. „Струга “, наляво по ул. „Струга“,

- от ул. „Струга“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си.

- Трамвайна линия № 12:

- от пл. „Журналист“/по бул. „Христо Ботев“/, по маршрута си до кръстовище бул. „Витоша“ и ул. „Алабин И. Вл. “, направо по ул.„Алабин И. Вл. “, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул.„Княгиня Мария Луиза“, надясно по бул. „Рожен“, надясно по ул.„Илиянско шосе“ до кв. Илиянци двупосочно.

- Трамвайна линия № 18:

- от пл. „Журналист“по маршрута си до кръстовище бул. „Витоша“ и ул. „Алабин И. Вл.“, направо по ул. „Алабин И. Вл. “, надясно по бул.„Христо Ботев“, надясно по ул. „Струга, надясно по “ бул. „Княгиня Мария Луиза“, наляво по ул. „Козлодуй“ и по маршрута си до кв. Орландовци

-от кв. Орландовци по маршрута си до ул. „Козлодуй“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, Централна гара, наляво по бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Алабин И. Вл. “и по маршрута си до пл. Журналист .

- Трамвайна линия № 20:

- от Депо Искър /до Автостанция Изток/ по маршрута си до бул. „Ботевградско шосе“, надясно по бул. „Ботевградскошосе“ и до Автостанция Изток, двупосочно.

- Трамвайна линия № 22:

- от ж.к. Красна поляна /до Младежки театър/ -по маршрута си до Младежки театър, двупосочно.

- от Депо Искър /до Автостанция Изток/ по маршрута си до бул.„Ботевградско шосе“, надясно по бул. „Ботевградско шосе“ и доАвтостанция Изток, двупосочно.

- Трамвайна линия № 27:

- от кв. Манастирски ливади-запад /по бул.„Христо Ботев“/ по маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“ и ул. „Алабин“ , направо по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ по бул. „Рожен“до гара София Север двупосочно.

- Тролейбусна линия № 1:

- от Пета градска болница /до пл. „Руски паметник“/ -по маршрута си до пл. „Руски паметник, двупосочно /с обратен завой в кръговото/.

- от Пътностроителна техника /до метростанцияХаджи Димитър/ -по маршрута си по бул. “Владимир Вазов“ до ул.“ Острово“, обратен завой до метростанцияХаджи Димитър, двупосочно.

- Тролейбусна линия № 2:

- от ж.к. Бъкстон / до ВМА/ -по маршрута си до ул. „Св. Георги Софийски-ВМА, двупосочно / с обратен завой на бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“/.

- Тролейбусна линия № 3:

- от Пътностроителна техника /до метростанцияХаджи Димитър/ -по маршрута си по бул. „Владимир Вазов“ до ул. „Острово“, обратен завой до метростанцияХаджи Димитър, двупосочно.

- от УМБАЛ Св. Анна-ухо /до ж.к. „Дружба 2“/ -по маршрута си до Площада на Авиацията, надясно по бул. „Асен Йорданов, надясно по бул. „Проф. Цветан Лазаров“, надясно по бул. „Копенхаген“, наляво по ул.“ Обиколна“ до ж.к. „Дружба 2“,двупосочно.

- Тролейбусна линия № 4:

- от ж.к. „Дружба 2“ / до „Площада на Авиацията“/ -по маршрута си до Площада на Авиацията, двупосочно / обратен завой в кръговото/.

- Тролейбусна линия № 5:

- от Надлез Надежда /до пл. „Руски паметник“/ -по маршрута си до пл. „Руски паметник“, двупосочно /с обратен завой в кръговото/

- от УМБАЛ „Св. Анна-ухо“/до Депо Искър/ -по маршрута си до Площада на Авиацията, направо по бул. „Асен Йорданов, надясно по ул. „Капитан Димитър Списаревски“, наляво по бул. „Илия Бешков“, надясно по ул.“ Амстердам“ до Депо Искър, двупосочно.

- Тролейбусна линия № 6:

- от ж.к. Люлин 3 -ухо /до пл. Сточна гара/ -по маршрута си до пл. „Сточна гара“, двупосочно / обратен завой в кръговото/. Тролейбусите да преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“.

- Тролейбусна линия № 7:

- от ж.к. Люлин 3 -ухо /до пл. Руски паметник/ -по маршрута си до пл. „Руски паметник“, двупосочно / обратен завой в кръговото/.

- от ж.к. Гоце Делчев / до ВМА/ -по маршрута си до ул. „Бяла черква“, направо по бул. „Петко Ю. Тодоров“и бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“-ВМА, двупосочно /с обратен завой на бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“/.

- Тролейбусна линия № 8:

- от ж.к. Гоце Делчев / до ВМА/ -по маршрута си до ул. „Св. Георги Софийски, направо по ул. „Св. Георги Софийски“и бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“-ВМА, двупосочно /с обратен завой на бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“/.

- Тролейбусна линия № 9:

- от ж.к. Борово / до ВМА/ -по маршрута си до ул. „Св. Георги Софийски“, направо по ул. „Св. Георги Софийски“и бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“-ВМА, двупосочно /с обратен завой на бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“/.

- Тролейбусна линия№ 11:

- от Депо Искър / до „Площад на Авиацията“/ -по маршрута си до Площад на Авиацията, двупосочно / обратен завой в кръговото/.

- Автобусна линия № 3:

- от с. Долни Пасарелпо маршрута до кръстовище бул. „Цариградско шосе“/бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“(Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“иобратнопо маршрута си.

- Автобусна линия № 9:

- от автобаза „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“-ул.„Шипка“, обратен завой при ул. „Шипка“ („Военна академия“), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“и обратно по маршрут.

- Автобусна линия № 20:

- от с. Локорско по маршрута си до пл. „Лъвов мост“, преминава през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, продължава по бул. „Сливница“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Княгиня М. Луиза“, обратен завой пред Централна гара, двупосочно.

- Автобусни линии №№ 21 и 22:

- от с. Войнеговци/с. Подгумер по маршрута си до пл. „Лъвов мост“, преминава през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, продължава по бул. „Сливница“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Княгиня М. Луиза“, обратен завой пред Централна гара, двупосочно.

- Автобусна линия № 60:

- в посока пл. „Централна гара“, от ж.к.Овча купел 2 по маршрута си до кръстовището на бул. „Инж. Иван Иванов“ и бул. „Александър Стамболийски“, наляво по бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Константин Величков“, надясно по бул. „Сливница“ до кръстовище бул. „Сливница“/бул. „Опълченска“ и по маршрута си до пл. „Централна гара“.

- в посока ж.к.Овча купел 2, по маршрута си до кръстовище ул. „Опълченска“/бул. „Тодор Александров“, направо по ул. „Опълченска“, надясно по бул. „Ген. Тотлебен“, надясно по бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“, наляво по бул. „Възкресение“ и по маршрута си.

- Автобусна линия № 61:

- от местност „Златните мостове“ по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „България“/бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“, наляво по бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“, обратен завой на ул. „Св. Г. Софийски“, бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“, надясно по бул. „България“ и по маршрута си двупосочно.

- Автобусна линия № 72:

- ж.к.Западен парк–ВМА: от ж.к. Западен парк по маршрута си до кръстовището на бул. „Иван Евстр. Гешов“ и ул. „Св. Георги Софийски“, обратен завой (ВМА) и обратно по маршрут.

- Хотел „Плиска“ –„Военна академия“: от хотел „Плиска“ по маршрут до кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Шипка“, обратен завой при ул. „Шипка“ („Военна академия“), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и обратно по маршрут.

- Автобусна линия № 75:

- от Автостанция „Гео Милев“ по маршрут до кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Шипка“, обратен завой при ул. „Шипка“ (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“и обратно по маршрут.

- Автобусна линия № 76:

- от ж.к.Младост 4 по маршрута си по бул. „Цариградско шосе“, наляво към пътна връзка за кв. Хладилника (транспортен подлез), продължава по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по ул. „Стоян Михайловски“, пл. „Велчова завера“, бул. „Св. Наум“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“, наляво по бул. „Петко Ю. Тодоров“ и по маршрут до жк „Гоце Делчев“, двупосочно.

- Автобусна линия № 78:

- от кв. Враждебна до кръстовище бул. „Владимир Вазов“-ул. „Васил Кънчев“, надясно по ул. „Васил Кънчев“, наляво по ул. „Резбарска“, ул. „Градинарска“, наляво по ул. „Владайска река“, пл. „Сточна гара“, през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Хр. Ботев“, надясно по бул. „Княгиня М. Луиза“, обратен завой на пл. „Централна гара“, двупосочно.

- Автобусна линия № 79:

- от кв. Христо Ботев по маршрута си до кръстовище ул. „Река Велека“ и бул. „Владимир Вазов“, направо по ул. „Васил Кънчев“, наляво по „ул. „Резбарска“, ул. „Градинарска“, ул. „Зидарска“, ул. „Владайска река“ до пл. „Сточна гара, надясно по ул. „Константин Стоилов“ и по маршрут до СТИНД, двупосочно.

- Автобусни линии №№ 84 и 280: +

- от Летище „Васил Левски“ -Терминал 2/ж.к. „Студентски град“ по маршрутите до кръстовище бул. „Цариградско шосе“-бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ („Военна академия“), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и обратно по маршрутите им.

- Автобусни линии№№85 и 285:

- от ж.к. Хаджи Димитър по маршрутите си до пл. „Лъвов мост“, преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, продължават по бул. „Сливница“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Княгиня М. Луиза“ и по маршрутите до ж.к. Връбница 2, двупосочно.

- Автобусна линия № 94:

- от Студентски град по маршрута си до бул. „Св. Наум“ и бул. „Черни връх“, направо по бул. „Арсеналски“ до обръщателното колело на ПК „Спартак“, двупосочно.

- Автобусна линия № 120:

- в посока ж.к. Левски-Г: от Зоопарка по маршрута до кръстовище ул. „Черковна“-бул. „Мадрид“, надясно по бул. „Мадрид“, по бул. „Ботевградско шосе“, наляво по ул. „Александър Екзарх“, надясно по ул. „Тодорини кукли“ и по маршрут;

- в посока Зоопарка: ж.к. „Левски-Г“ по съществуващия маршрут до кръстовище ул. „Тодорини кукли“-ул. „Александър Екзарх“, наляво по ул. „Александър Екзарх“, надясно по бул. „Ботевградско шосе“ до гара Подуяне, наляво по бул. „Ситняково“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Черковна“ и по маршрута си.

- Автобусна линия № 204:

- от ж.к.Дружба 2 по маршрута си по бул. „Цариградско шосе“, наляво към пътна връзка за кв. Хладилника (транспортен подлез), продължава по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по ул. „Стоян Михайловски“, пл. „Велчова завера“, бул. „Св. Наум“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“, надясно по бул. „Петко Ю. Тодоров“, наляво по бул.„България“ и по маршрут до ж.к. Гоце Делчев, двупосочно.

- Автобусна линия № 304:

- от ж.к.Дружба 2по маршрута си по бул. „Цариградско шосе“, наляво към пътна връзка за кв. Хладилника (транспортен подлез), продължава по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по ул. „Стоян Михайловски“, пл. „Велчова завера“, бул. „Св. Наум“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“ надясно по бул. „Петко Ю. Тодоров“, наляво по бул. „България“ и по маршрут до ж.к. Гоце Делчев, двупосочно.

- Автобусна линия № 604:

- от гара „Искър“ по маршрута си по бул. „Цариградско шосе“, наляво към пътна връзка за кв. Хладилника (транспортен подлез), продължава по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по ул. „Стоян Михайловски“, пл. „Велчова завера“, бул. „Св. Наум“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“ надясно по бул. „Петко Ю. Тодоров“, продължава по бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ до УМБАЛСМ Пирогов, двупосочно.

- Автобусни линии №№ 213, 305, 404:

- в посока пл. „Централна гара“: по маршрут до пл. „Лъвов мост“, през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Хр. Ботев“, надясно по бул. „Княгиня М. Луиза“, обратен завой на пл. „Централна гара“ и обратно по маршрутите си.

- Автобусна линия№ 413:

- в посока Гара София Север:от ж.к.„Младост 4“ да преминава през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ , надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария Луиза“ и по маршрута си, двупосочно.

- Автобусна линия №Х43:

- от Автостанция Банкя по съществуващия маршрут,през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ до пл. „Сточна гара“, обратен завой на пл. „Сточна гара“ и по маршрута си двупосочно.

Автобусни линии №№ 11, 20, 21, 22, 78, 85, 86, 285, 309, 310, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока бул. „Хр. Ботев“.

Автобусни линии №№ 11, 20, 21, 22, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока пл. „Сточна гара“.

Закриват се следните спирки:

- 1275 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ;

- 1278 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ;

- 1998 УЛ. КНЯЗ БОРИС I;

- 1999 УЛ. КНЯЗ БОРИС I.

Ще се въведе също временна организация на движението за машинно миене на транспортни подлези в София на 6 и 10 април.