Папа Лъв XIV отслужи Великденска литургия във Ватикана

П апа Лъв Четиринадесети отслужи тържествена литургия за Възкресение Христово в базиликата "Свети Петър" във Ватикана, предадоха световните агенции и АНСА. На най-светлия празник за католиците по света папата призова хората да работят за мир.

Лъв Четиринадесети, който се утвърди като открит критик на войната в Иран, заяви, че недоверието и страхът са били допуснати да разкъсат връзките между хората чрез война, несправедливост и изолация на народите и нациите.

Pope Leo XIV celebrates first Easter vigil | Click on the image to read the full story https://t.co/cXrfIpjN4x — WMTW TV (@WMTWTV) April 5, 2026

„Нека не позволяваме да бъдем парализирани!“, призова първият папа от САЩ по време на службата в най-святата нощ от католическия календар, когато според Библията Исус Христос е възкръснал от мъртвите.

Лъв Четиринадесети не спомена конкретни конфликти по време на службата. В проповедта си пред хилядите вярващи, събрали се в храма, папата призова католиците да следват примера на светците, които, по думите му, са се борили за справедливост, за да могат „великденските дарове на хармонията и мира да растат и да процъфтяват навсякъде“.

Миналата неделя на Цветница по католическия календар, папата заяви, че Бог отхвърля молитвите на лидери, които започват войни и чийто ръце са оцапани с кръв. Във вторник той отправи пряк апел към Доналд Тръмп да намери „изход“ за прекратяване на войната.

Папата ще завърши великденските празненства днес по обед с литургия на площад "Свети Петър" във Ватикана и ще отправи специална благословия и посланието си "Към града и света".

Pope Leo XIV personally carried the wooden cross through all 14 stations of the Way of the Cross at the Colosseum on his first Good Friday as pontiff, marking the first time in decades that a pope carried the cross to every station. https://t.co/mrujJwpOsp — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) April 4, 2026

По време на среднощното служение Лъв Четиринадесети кръсти и 10 нови католици, сред които имаше и едни кореец, двама британци, двама португалци и петима италианци.

Това е първата среднощна великденска литургия за първия папа от САЩ откакто той беше избран начело на Римокатолическата църква на 8 май миналата година, припомня Асошиейтед прес.