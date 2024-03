Фейсбук се срина, потребители от цял свят без достъп

С оциалните мрежи на Фейсбук, Месинджър и Инстаграм възстановиха работата си след сериозния срив, при който милиони потребители останаха без достъп.

Проблемите с достъпа започнаха около 17.00 часа днес.

"Фейсбук скоро ще е отново на линия. Фейсбук е в профилактика в момента, но би трябвало да можете да влезете след няколко минути. Благодарим ви за търпението, докато подобряваме сайта", съобщиха час по-късно от "Мета", компанията собственик на трите платформи.

Meta загуби над 730 млрд. долара за една година

"Наясно сме с проблем, засягащ влизането във Фейсбук. Нашите инженерни екипи активно се стремят да разрешат проблема възможно най-бързо", обяви говорителят на "Мета" Анди Стоун в X

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.