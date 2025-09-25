Фатален скандал в Зимница, жена намушка до смърт 42-годишен мъж

З а убийство на 42-годишен мъж в село Зимница (община Стралджа) е задържана 45-годишна жена. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22:00 часа на 24 септември в частен имот, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол.

При скандал, прераснал в сбиване, жената е нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа, който от същото село, вследствие на което той е починал. Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

В началото на годината полицията в Ямбол разкри друго тежко престъпление – убийство на 57-годишен мъж. Като извършител беше задържана 25-годишна жена.