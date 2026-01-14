България

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

Пострада възрастно семейство

14 януари 2026, 22:20
Евакуация на блок в Пловдив заради пожар
Е вакуираха блок в Пловдив заради пожар. Пострада възрастно семейство. Инцидентът е станал в сряда вечер около 19:30 часа на бул. „Пещерско шосе“.

По информация на NOVA се е запалил апартамент, обитаван от възрастни мъж и жена. Пламъците са тръгнали от кухненското помещение на жилището. Наложило се е останалите обитатели в блока да бъдат евакуирани. 

Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева съобщи, че огънят е овладян, а мъжът и жената са с леки изгаряния. Семейството е изведено през терасата на апартамента си от пожарникарите. Откарани са в болница за преглед. Без опасност за живота са, уточнява още Стойчева. 

Час след инцидента останалите живущи във входа се се прибрали обратно по домовете си. На място са били изпратени четири противопожарни автомобила.  

<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

