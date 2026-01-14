Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

Е вакуираха блок в Пловдив заради пожар. Пострада възрастно семейство. Инцидентът е станал в сряда вечер около 19:30 часа на бул. „Пещерско шосе“.

По информация на NOVA се е запалил апартамент, обитаван от възрастни мъж и жена. Пламъците са тръгнали от кухненското помещение на жилището. Наложило се е останалите обитатели в блока да бъдат евакуирани.

Пожар избухна в блок в Пловдив, жена е починала

Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева съобщи, че огънят е овладян, а мъжът и жената са с леки изгаряния. Семейството е изведено през терасата на апартамента си от пожарникарите. Откарани са в болница за преглед. Без опасност за живота са, уточнява още Стойчева.

Пожар пламна в жилищен блок в Пловдив, евакуираха 30 души

Час след инцидента останалите живущи във входа се се прибрали обратно по домовете си. На място са били изпратени четири противопожарни автомобила.