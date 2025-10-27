Ето какво ще бъде времето през ноември

Р анната прогноза за ноември е месецът да е с преобладаващо сухо време. През по-голямата част от периода страната ни ще попада в обсега на антициклони, които ще създават условия за мъгли сутрин в котловините, низините и покрай водоемите. Слънцето ще се показва в часовете следобед. Точно такава се очаква да бъде първата седмица (03-10 ноември). Валежи в периода няма да има. Дневните температури ще са най-често в диапазона 10-20 градуса, предава NOVA.

През втората пълна ноемврийска седмица са възможни смущения на времето. Очаква се между 10 и 15 ноември да има значителна облачност с есенни дъждове, които високо в планините ще са от сняг. Дневните температури ще останат по-високи от обичайните за месеца и в някои от дните ще скачат над 20 градуса.

Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна

В дните между 17 и 24 ноември ще е малко по-хладно (10-15 градуса). Отново времето ще е антициклонално – с предпоставки за понижена видимост сутрин и повече слънце следобед. Валежи не се очакват.

Краят на ноември също се очертава по-топъл от нормалното за сезона с възможни локални температурни пикове над 20 градуса. През периода не са изключени есенни дъждове.