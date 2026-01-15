България

ЕК одобри националния план за отбрана на България

Одобрението проправя пътя за първата вълна от евтини дългосрочни заеми

15 януари 2026, 18:35
ЕК одобри националния план за отбрана на България
Е вропейската комисия одобри националните планове за отбрана на осем държави членки, което бележи важен етап в усилията на Европа за укрепване на нейната сигурност. Комисията представи на Съвета предложение за одобряване на финансиране за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния. 

ЕС одобри заеми от 150 млрд. евро за превъоръжаване

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:

„Миналата година ЕС постигна по-голям напредък в областта на отбраната, отколкото през последните десетилетия. Бялата книга и Пътната карта за готовност до 2030 г. дадоха възможност на държавите членки да мобилизират до 800 милиарда евро за отбрана. Това включва 150 милиарда евро за съвместно възлагане на обществени поръчки — SAFE. Вече одобрихме първоначална партида от планове SAFE за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния. Останалите ще последват скоро след това. Сега е наложително Съветът да одобри тези планове, за да се даде възможност за бързо изплащане.“

ЕС започва да се въоръжава

Това решение е резултат от задълбочена оценка на националните инвестиционни планове в областта на отбраната на държавите в рамките на инициативата „Действия за сигурност на Европа“ (SAFE).

Одобрението проправя пътя за първата вълна от евтини дългосрочни заеми, които ще позволят на тези държави спешно да увеличат военната си готовност и да придобият необходимото модерно отбранително оборудване.

