Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

Р егионалната екоинспекция във Велико Търново наложи безпрецедентно спиране на голяма част от производството на ПДЧ в „Кроношпан“ – Велико Търново. От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50 процента от производствената линия.

Действието на РИОСВ идва след години на обществено недоволство от страна на жителите на Велико Търново, които алармират, че дишат замърсен въздух. След множество сигнали и проверки късно снощи екоинспекцията и полицията са връчили заповедта на ръководството на предприятието.

От своя страна министър-председателят в оставка Росен Желязков подкрепи акта на Министерството на околната среда и водите по време на посещението си в града.

От „Кроношпан“ заявиха, че ще обжалват заповедта и обмислят освобождаването на 170 работници от общо 300 заети в предприятието.

„Това означава тези 170 души да бъдат по домовете си. Отделно над 130 души от външни фирми и индиректно заети няма да получават поръчки от нас. Спирането на тази линия означава годишен оборот от над 100 млн. евро“, заяви управителят на „Кроношпан“ Илия Банков, цитиран от NOVA.

Министър-председателят в оставка Росен Желязков подчерта, че държавата трябва да гарантира правото на чист въздух и здравето на всеки гражданин.

„Трябва да се гарантира правото на чист въздух и здравето на всеки гражданин. Поздравявам РИОСВ, че най-накрая изпълняват работата си като контролен орган и налагат санкции при неправомерни действия. Гражданите на Велико Търново имат правото да дишат чист въздух, както гражданите на всеки европейски град“, заяви Желязков.