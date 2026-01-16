България

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50% от производствената линия

16 януари 2026, 12:38
СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района
Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"
Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа
Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“
Абонатна станция на

Абонатна станция на "Топлофикация“ застрашава цял столичен блок
Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат
Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)
Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Р егионалната екоинспекция във Велико Търново наложи безпрецедентно спиране на голяма част от производството на ПДЧ в „Кроношпан“ – Велико Търново. От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50 процента от производствената линия.

МОСВ спира голямо предприятие във Велико Търново

Действието на РИОСВ идва след години на обществено недоволство от страна на жителите на Велико Търново, които алармират, че дишат замърсен въздух. След множество сигнали и проверки късно снощи екоинспекцията и полицията са връчили заповедта на ръководството на предприятието.

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

От своя страна министър-председателят в оставка Росен Желязков подкрепи акта на Министерството на околната среда и водите по време на посещението си в града.

От „Кроношпан“ заявиха, че ще обжалват заповедта и обмислят освобождаването на 170 работници от общо 300 заети в предприятието.

„Това означава тези 170 души да бъдат по домовете си. Отделно над 130 души от външни фирми и индиректно заети няма да получават поръчки от нас. Спирането на тази линия означава годишен оборот от над 100 млн. евро“, заяви управителят на „Кроношпан“ Илия Банков, цитиран от NOVA.

Затворен е оловният завод в Кърджали

Министър-председателят в оставка Росен Желязков подчерта, че държавата трябва да гарантира правото на чист въздух и здравето на всеки гражданин.

„Трябва да се гарантира правото на чист въздух и здравето на всеки гражданин. Поздравявам РИОСВ, че най-накрая изпълняват работата си като контролен орган и налагат санкции при неправомерни действия. Гражданите на Велико Търново имат правото да дишат чист въздух, както гражданите на всеки европейски град“, заяви Желязков.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Битов скандал в Русе завърши със смърт

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Петте зодии, родени да бъдат победители

Петте зодии, родени да бъдат победители

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 6 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 6 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 5 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 11 минути

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Свят Преди 14 минути

Пекин призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Свят Преди 28 минути

Изследователите изчисляват, че близо 200 изолирани групи все още съществуват по света, повечето от тях в тропическите гори на Амазонка в Бразилия и Перу

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 50 минути

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

България Преди 1 час

От парламентарната трибуна той заяви, че сценариите, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Свят Преди 1 час

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

България Преди 1 час

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

България Преди 1 час

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Любопитно Преди 1 час

Международното отличие от Top Employers Institute потвърждава дългосрочния ангажимент на банката към хората и бъдещето на работното място

<p>Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен</p>

"Беше истинско предизвикателство и ми отне много": Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен

Любопитно Преди 1 час

„Беше истинско предизвикателство и ми отне много – включително по отношение на способността ми да играя на обичайното си ниво“, споделя Брейди

<p>Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти</p>

Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти

Свят Преди 1 час

„Трансатлантическите отношения се променят“, каза официален представител от страна членка на ЕС. „Няма връщане назад“

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Любопитно Преди 2 часа

Очакват ни дебюти, нови поредици, преводи на емблематични чуждестранни автори и творби на български автори

Снимката е илюстративна

Ядрена заплаха към Европа - близък до Путин говори за пълно унищожение

Свят Преди 2 часа

Съюзник на руския президент Владимир Путин предупреди, че Русия би използвала ядрено оръжие срещу Европа, ако някога се окаже близо до поражение

<p>Китайски гигант стъпва официално в България</p>

Китайският гигант MG Motor стъпва в България

България Преди 2 часа

Българският и европейски пазар биват заляти от надигащото се цунами от китайски брандове, поредният е MG Motor. Официален представител ще е вносителят на Kia за България

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Технологии Преди 3 часа

Новото поколение на смартфона получава по-добра камера, мощна батерия и по-здрав корпус, като все още следва оригиналната философия за цените, а и използва изкуствен интелект за повече функции, включително и по-добри снимки

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

България Преди 3 часа

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на МС е да осигури логистична подкрепа за изборите

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

DARA селекцията за "Евровизия": Дара представя новата си песен "Онче Бонче"

Edna.bg

Аштън Къчър изненада с думи за бившата си съпруга Деми Мур

Edna.bg

Останаха само трима от ерата "Гриша Ганчев"

Gong.bg

Трансферите между ЦСКА и Ботев Враца не спират, още двама отидоха под Околчица

Gong.bg

АПС прие и върна неизпълнен третия мандат. Президентът: Отиваме на избори

Nova.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg