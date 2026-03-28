Голямо дърво падна и рани двама души в Рим

Г олямо дърво падна и рани двама души в Рим, съобщават италиански медии.
Инцидентът е станал в района „Сан Лазаро“, където дървото е паднало на улица „Тибуртина“.
Освен двамата пострадали, са нанесени щети на пет автомобила и един търговски обект.
Ранените са египетски търговци, които са транспортирани в болница.
По информация на местните медии падналото дърво е било пиния, растяла в градинка, посветена на жертвите от бомбардировката над Рим на 19 юли 1943 г. по време на Втората световна война.