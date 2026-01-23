Двама пострадали при челен удар край Владая

З а тежък пътен инцидент при Владая с пострадали тази нощ сигнализират очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София".

Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението. По информация на шофьори от групата пострадалите са двама. Към момента МВР не разполага с повече информация за състоянието им.

Две коли се удариха челно в района на Владая, има пострадали

Причината за инцидента е челен удар между два леки автомобила. Материалните щети по автомобилите също са големи.