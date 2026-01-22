България

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

В заповедта се казва, че се забранява провеждането на тържества и радостни ритуали

22 януари 2026, 09:37
Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа
Д ен траур обяви кметът на община Левски на 22 януари. 

На територията на община Левски е обявен за ден на траур в памет на Емил Матев и Цветелина Матева, баща и дъщеря, загинали при катастрофа в пътния участък между град Ловеч и село Изворче. Това става известно от заповед на кмета на общината Любка Александрова, публикувана на официалната страница в интернет на местната администрация.

Плевен обяви ден на траур в памет на жертвите от тежката катастрофа на пътя към Ловеч

В заповедта се казва, че се забранява провеждането на тържества и радостни ритуали. 

Припомняме, че катастрофата стана на 17 януари сутринта около 10:00 ч. на път 401 в района на ловешкото село Изворче. Сблъсъкът е бил между насрещно движещи се лек автомобил и камион. 

Източник: БТА,  Елина Кюркчиева    
