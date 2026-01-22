Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Ж ена е в болница с опасност за живота след тежка катастрофа в Бургаско. Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево.

55-годишен шофьор на товарен автомобил е забелязал, че в насрещното се задава кола, управлявана от жена от Исперих.

Той се е опитал да избегне челен сблъсък, преминавайки в съседната лента, но е бил блъснат от върналия се в своята лента автомобил.

При пътното произшествие е пострадала водачката на лекия автомобил, която е с политравматизъм и опасност за живота. Тя е настанена за лечение в бургаска болница.