ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

П редлагаме законопроект, който предвижда премахване на нотариалната такса при прехвърляне на автомобил, каза Йордан Иванов от "Демократи за силна България" (ДСБ), депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България", пред журналисти в кулоарите на парламента.

Без нотариус при продажба на кола

Искаме да премахнем нотариалната заверка и да въведем прехвърляне само с писмен договор, обясни той. Темата засяга над 300 хиляди души годишно и стотици милиони евро допълнителна административна тежест, отбеляза депутатът. Иванов посочи, че за прехвърляне на автомобил услугите на нотариус се ползват само в България. Това е измислена такса, която ние настояваме да премахнем, коментира народният представител.

Мним нотариус вземал до 200 лв. на договор

По думите му, законопроектът предвижда да се запази опцията при желание гражданите все пак да използват нотариални услуги.