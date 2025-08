Роди се най-старото бебе от ембрион, замразен през 1994 г.

„Най-възрастното бебе“ в света се роди в Съединените щати, пише Sky News.

Появявайки се на бял свят на 26 юли, Тадеус Даниел Пиърс е роден от ембрион, съхраняван в резервоар малко повече от 30 години, както съобщава MIT Technology Review.

Този ембрион е бил „осиновен“ от биологичната майка, която го е държала замразен от 1994 г., от Линдзи и Тим Пиърс, които живеят в Охайо.

През ноември 2024 г. е прехвърлено в матката на Линдзи, която през уикенда е родила бебето Тадеус.

Осиновеният му баща Тим е бил само малко дете, когато е създаден ембрионът, а Тадеус има и биологична сестра, която сега е на 30 години, със собствена 10-годишна дъщеря.

