ДПС към "Прогресивна България": Първа стъпка в правилната посока

От 2 години ДПС алармира за необходимостта от такива законодателни мерки

11 май 2026, 16:33
К ато първа стъпка в правилната посока депутатът от ПГ на "Движение за права и свободи" (ДПС) Атидже Алиева-Вели определи мерките за овладяване на високите цени, предложени от ПГ на "Прогресивна България", предаде БГНЕС. 

По-рано днес от ПГ на "Прогресивна България" съобщиха, че внасят в деловодството на Народното събрание два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. 

Алиева-Вели отбеляза, че последните 2 години ДПС алармира за необходимостта от такива законодателни мерки, като изтъкна законодателните инициативи от тяхна страна.

"Ще се запознаем в детайли. Работим и по наши предложения, защото разширяването на нелоялните търговски практики, както и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни, но трябва да отчетем огромния дисбаланс по веригата на доставки не само на храни, а на всички стоки, защото сме свидетели на парадокс – земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като същевременно за това цените за потребителите стават все по-непосилни", добави тя. 

Депутатът от ДПС подчерта, че пакетът от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.

Източник: БГНЕС    
Атидже Алиева-Вели ДПС Прогресивна България
