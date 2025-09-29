До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

В понеделник отново ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в западните райони постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°.

Максималните температури - между 15° и 20°.

В София минималните температури ще са около 15°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Към края на деня ще започне да се повишава.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна със слаби валежи от дъжд, главно в крайните северни и крайните южни райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

Източник: НИМХ

Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Вятърът временно ще се ориентира от север-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността и преобладаващите минимални ще бъдат между 4° и 9°.