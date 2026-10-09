Денят след изборите - неучебен, но присъствен

П онеделник, 26 октомври, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Денят след изборите за президент и вицепрезидент на Република България се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за грижата за тях.

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Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес, поясняват от Министерството на образованието и науката.

Припомняме, че изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври, неделя, реши на 31 юли тази година Народното събрание.