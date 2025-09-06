Делян Пеевски: Съединението е ново начало за българската държава

„Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България“, заяви лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

„Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава!

Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново. Честит празник!“, допълва той.

С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Кулминацията на тържествата по традиция е в Пловдив.

В 20:30 ч. на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка.

В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.