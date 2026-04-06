Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април

О бластните управители от днес започват да получават отпечатаните бюлетини за предстоящите предсрочни парламентарни избори, като Министерството на вътрешните работи (МВР) осигурява охраната на процеса по получаването им и на изборните помещения. Това съобщи Ваня Нушева, съветник на служебния министър-председател по въпросите на изборите, по време на редовния брифинг на Координационния съвет по подготовка на изборите.

Нушева посочи, че през изминалата седмица институциите от изпълнителната власт са работили интензивно по организацията на изборите, като предстои още една натоварена седмица. По думите ѝ МВР, освен охраната на бюлетините и изборните помещения, извършва и превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушения на изборните права на гражданите.

Скок с 59,3% на сигналите за изборни нарушения

От Координационния съвет отправиха препоръка към висшите учебни заведения да организират работата на администрациите си така, че студентите да могат своевременно да получат необходимите документи за гласуване. Съгласно Изборния кодекс студентите, които учат в друг град, могат да гласуват след представяне на заверена студентска книжка или удостоверителен документ, а част от висшите училища вече използват електронни студентски книжки.

„За нас е изключително важно всички български граждани да успеят да гласуват и да реализират своите избирателни права“, каза Нушева. Тя подчерта, че младите хора са проявили активност по време на протестите през ноември и декември и са заявили желание да участват в управлението на страната.

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

Нушева съобщи още, че Министерството на външните работи вече е приключило обработването на заявленията за гласуване в чужбина, публикувало е списъците на избирателите и адресите на секциите зад граница, а днес има готовност да представи и карта с местоположението на секциите.

Проведени са и консултациите за съставите на секционните избирателни комисии в чужбина, като Министерството на външните работи ще осигури по един свой представител във всяка секция, добави тя. По отношение на логистиката Нушева посочи, че са подготвени пакетите с изборните книжа и материали, както и транспортните схеми за своевременното им доставяне. Очаква се и график за доставката на машините за гласуване.

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове

Министерството на електронното управление е приключило процеса по удостоверяване на съответствието на машините, изграждането на софтуера и генерирането на хешкода за изборите. По думите на Нушева всички тези действия са извършени под ръководството на Централната избирателна комисия и в присъствието на представители на партии, както и на български и международни наблюдатели.

За първи път в договора на министерството с „Информационно обслужване“ АД е предвидена възможност за проверка дали телефоните, използвани за видеонаблюдение в секциите, излъчват сигнал по време на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите. Нушева обясни, че периодично ще бъде извършвана проверка, а при установен проблем районните избирателни комисии ще бъдат уведомявани, за да предприемат необходимите действия.

Предприети са и мерки за осигуряване на достъпност на изборния процес за незрящите граждани. Министерството на електронното управление е разработило вариант за генериране на QR кодове, чрез които незрящите да могат да получават информация за листите на участниците в изборите.

Нушева определи предприетите действия като важна част от подготовката на изборите и заяви, че институциите ще продължат координираната си работа през следващите дни.