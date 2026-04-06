Парламентарни избори

Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април

МВР осигурява охрана, а също продължава своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушение на изборните права

6 април 2026, 12:27
Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април
Източник: БГНЕС

О бластните управители от днес започват да получават отпечатаните бюлетини за предстоящите предсрочни парламентарни избори, като Министерството на вътрешните работи (МВР) осигурява охраната на процеса по получаването им и на изборните помещения. Това съобщи Ваня Нушева, съветник на служебния министър-председател по въпросите на изборите, по време на редовния брифинг на Координационния съвет по подготовка на изборите.

Нушева посочи, че през изминалата седмица институциите от изпълнителната власт са работили интензивно по организацията на изборите, като предстои още една натоварена седмица. По думите ѝ МВР, освен охраната на бюлетините и изборните помещения, извършва и превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушения на изборните права на гражданите.

От Координационния съвет отправиха препоръка към висшите учебни заведения да организират работата на администрациите си така, че студентите да могат своевременно да получат необходимите документи за гласуване.  Съгласно Изборния кодекс студентите, които учат в друг град, могат да гласуват след представяне на заверена студентска книжка или удостоверителен документ, а част от висшите училища вече използват електронни студентски книжки. 

„За нас е изключително важно всички български граждани да успеят да гласуват и да реализират своите избирателни права“, каза Нушева. Тя подчерта, че младите хора са проявили активност по време на протестите през ноември и декември и са заявили желание да участват в управлението на страната.

Нушева съобщи още, че Министерството на външните работи вече е приключило обработването на заявленията за гласуване в чужбина, публикувало е списъците на избирателите и адресите на секциите зад граница, а днес има готовност да представи и карта с местоположението на секциите.

Проведени са и консултациите за съставите на секционните избирателни комисии в чужбина, като Министерството на външните работи ще осигури по един свой представител във всяка секция, добави тя. По отношение на логистиката Нушева посочи, че са подготвени пакетите с изборните книжа и материали, както и транспортните схеми за своевременното им доставяне. Очаква се и график за доставката на машините за гласуване.

Министерството на електронното управление е приключило процеса по удостоверяване на съответствието на машините, изграждането на софтуера и генерирането на хешкода за изборите. По думите на Нушева всички тези действия са извършени под ръководството на Централната избирателна комисия и в присъствието на представители на партии, както и на български и международни наблюдатели.

За първи път в договора на министерството с „Информационно обслужване“ АД е предвидена възможност за проверка дали телефоните, използвани за видеонаблюдение в секциите, излъчват сигнал по време на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите. Нушева обясни, че периодично ще бъде извършвана проверка, а при установен проблем районните избирателни комисии ще бъдат уведомявани, за да предприемат необходимите действия.

Предприети са и мерки за осигуряване на достъпност на изборния процес за незрящите граждани. Министерството на електронното управление е разработило вариант за генериране на QR кодове, чрез които незрящите да могат да получават информация за листите на участниците в изборите.

Нушева определи предприетите действия като важна част от подготовката на изборите и заяви, че институциите ще продължат координираната си работа през следващите дни.

Източник: Николета Василева, БТА    
Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

„Ще живеете в Ада!": Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

Депутатът си признал, че не се подчинил на полицейско разпореждане

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Турският танкер Ocean Thunder премина безопасно през блокирания от Техеран воден път, съобщиха от Анкара. Още 12 кораба и 156 моряци остават в близост до зоната на конфликта, докато светът следи със затаен дъх всяко преминаване през критичния проток

„Никога не съм срещала това чудовище“: Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

Супермоделът реагира остро, след като името ѝ се появи в разсекретените файлове на покойния сексуален престъпник, отричайки всякаква връзка с него

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

Лиса Кудроу: Никой не го беше грижа за мен, наричаха ме шестия Приятел

Актрисата, изиграла култовата Фийби Бюфе, разкрива откровено, че в началото на кариерата си е била подценявана от индустрията и дори от собствените си агенти

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Астролозите са съставили класация на най-честните зодиакални знаци, а резултатите може да променят начина, по който виждате любимите си хора

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

След 15 години вярна служба, личната асистентка на принца и принцесата на Уелс, Наташа Арчър, разкрива подробности за работата си в кралския двор

„Отговорни на пътя“, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)

Ще направим демонстрация на спиране с различни скорости и едновременно с това избягване на препятствие, упражнение, в което мнозина водачи се фокусират само върху препятствието на пътя

Той е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

Основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си, посочва Велислава Делчева

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Ако „модернизираният“ модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди повторното въвеждане на задължителната служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законодателството беше прието от долната камара на Бундестага през декември

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън се появи в безупречен вид за празничната служба в замъка Уиндзор. Принцесата на Уелс заложи на класическа визия в кремаво, докато крал Чарлз и Камила поведоха семейството за традиционния великденски обяд

