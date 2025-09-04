Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

Р аботник е пострадал тежко при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, предаде БГНЕС.

Злополуката е станала днес в един от цеховете на оръжейния завод.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. По първоначална и непотвърдена информация, той е с тежка травма в коремната област.

Към момента лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

Този инцидент е пореден в черната хроника на оръжейния завод, където през последните години зачестиха инциденти, някои от които завършили с жертви.

Припомняме, че през юли мъж на 42 години получи наранявания по главата, след като в завода е имало силно възпламеняване.

На 19 май тази година багерист от завода получи изгаряния по ръцете и лицето. На 22 август стана ясно, че работникът е починал.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции по-късно през деня.