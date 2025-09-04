Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

В ъпреки че броят на столетниците може да нараства, ново изследване разкрива, че статистически е изключително малко вероятно някой жив днес да доживее до 100 години. Авторите на изследването използваха шест различни метода за прогнозиране на продължителността на живота в 23 страни с високи доходи и ниска смъртност. Те установиха, че средната продължителност на живота за родените между 1939 и 2000 г. е изключително малко вероятно да достигне до столетие, пише Science Alert.

Криза без диагноза: Защо животът на мъжете в България спря да расте

Безпрецедентното дълголетие на днешните възрастни хора се дължи до голяма степен на медицинските постижения през първите няколко десетилетия на 20-ти век, което довело до бързо увеличение на продължителността на живота. Между 1900 и 1938 г. средната продължителност на живота се увеличила с 0,46 години на поколение, така че родените в началото на века можели да очакват да отпразнуват 62 рожденни дни, докато родените 38 години по-късно вероятно няма да празнуват 80 години.

И въпреки че продължителността на живота продължава да се увеличава оттогава, темпът на подобрение се е забавил, което поражда въпроси за това колко дълго днешното население ще живее. Въз основа на своя анализ авторите на изследването предполагат, че темпoтo на увеличение на продължителността на живота трябва да намалее с 37% до 52% на поколение между 1939 и 2000 г.

„При липсата на големи пробиви, които значително удължават човешкия живот, продължителността на живота все още няма да съответства на бързите увеличения, наблюдавани в началото на 20-ти век, дори ако оцеляването на възрастните се подобри два пъти по-бързо, отколкото предвиждаме“, заяви авторът на изследването Хектор Пифаре и Аролас в изявление. „Прогнозираме, че родените през 1980 г. няма да доживеят до 100 години, и нито една от групите в нашето изследване няма да достигне този етап“, добави съавторът Хосе Андраде.

Според техните данни изследователите казват, че това намаление се дължи главно на факта, че предишните скокове в продължителността на живота били причинени от бързи подобрения в детската смъртност, тъй като педиатричната медицина напреднала в началото на 1900-те години. Въпреки това, с толкова ниската детска смъртност в днешно време във всички развити страни, е малко вероятно да видим отново скок в продължителността на живота от рода на този, който се случи миналия век.

Като цяло повече от половината от забавянето се обяснява с тенденциите в смъртността сред децата под пет години, докато над две трети се дължат на тенденциите в смъртността сред хората под 20 години.

Разбира се, това не означава, че друг голям скок в продължителността на живота не може да се случи, и авторите на изследването посочват, че революционни медицински постижения винаги могат да накарат смъртността да се отклони от нормата. С други думи, откриването на лек за рак вероятно би изкривило данните,което би довело до рязко увеличение на средната продължителност на живота към 100-годишната граница.

Въпреки тази песимистична прогноза изследователите настояват, че „констатациите от това изследване не са предназначени да се тълкуват като доказателство за или против биологична граница на човешкия живот“. В крайна сметка продължителността на живота продължава да се увеличава нагоре – макар и не толкова бързо, колкото някога – и авторите казват, че няма причина това да не продължи.