Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

М ъж на 19 години от Турция преряза гърлото на прокурор, който вечерял в ресторант в Истанбул, предава "Анадолската агенция".

По информация на турските власти престъплението е извършено снощи в ресторант в истанбулския квартал "Йомерли", където прокурорът Ерджан Кайхан вечерял. Докато се хранел, млад мъж се приближил до него и прерязал гърлото му. Въпреки своевременната намеса на медицински екип, Кайхан издъхнал от раните си по пътя към болницата.

Извършителят на убийството е задържан на място, като в него е намерено и хладното оръжие. Веднага му е повдигнато обвинение за "убийство по особено жесток начин".

По данни на турските власти младият мъж е с множество предишни провинения и е лежал в затвора от ноември 2024 г. до януари 2025 г., като най-вероятният мотив за убийството е възникнал по-рано между двамата битов скандал.