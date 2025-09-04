Баща зашлеви шамар на 6-годишно момиче, детето е с комоцио

6-годишно момиче е пострадало при конфликт в село Злокучене. Това съобщи МВР.

Около 22 часа в сряда в РУ-Самоков постъпил сигнал, че при възникнал конфликт в село Злокучене е пострадало дете.

На място веднага били изпратени полицейски служители.

Те изяснили, че при възникнал скандал между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата.

6-годишното момиче е настанено в столична болница с комоцио.

Извършителят е задържан в полицейския арест.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.