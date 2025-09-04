Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Г рупа здравни работници в Калифорния бяха уволнени, след като публикуваха унизително видео в TikTok, в което се подиграват на пациентите им в спешното отделение.

Вече изтритото видео е показвало няколко служители на клиниката Sansum в Санта Барбара, които позирали с телесни течности, оставени от пациенти върху хартиените покрития на масите за преглед, с надпис: „Познайте веществото“.

„Пациентите имат ли право да ви оставят такива подаръци?“ пишат работниците в TikTok, под изображение на усмихнати медицински служители.

Във второто изображение се вижда жена, която прави знак с палец нагоре и сияеща усмивка, докато се навежда над малка петно, оставено от пациент, с надпис „да!“.

Друго изображение показва различен служител, наведен над голямо петно на друга маса, докато показва език, придружено с надпис „всички форми и размери“.

Последната снимка показва група служители, събрани около друга маса с петно, с надпис: „Не забравяйте да оставяте на здравните работници сладки подаръци като тези!“

Sutter Health, една от най-големите нестопански здравни мрежи в Северна Калифорния, която си сътрудничи с клиниката Sansum, заяви, че е „дълбоко обезпокоена“ от действията на служителите.

„Сериозно се притесняваме за неуважителна публикация в социалните мрежи, направена в личен акаунт от бивш служител, и провеждаме пълно разследване според нашите политики“, заяви говорител на Sutter Health.

Здравната мрежа уточни, че лицето, което е публикувало видеото, както и всички, които са се появили в него, са били уволнени към сряда.

Според информацията бивш служител, който не е работил в клиниката от два месеца, е публикувал видеото в социалните мрежи.

Клиниката Sansum публикува в Instagram, че споделя „обезпокоението“, породено от видеото.

„Доверието и достойнството на пациентите винаги са наш основен приоритет и всяко поведение, което нарушава тези стандарти, е неприемливо“, се казва в публикацията.

Видеото първоначално беше публикувано от потребителя @angieuncut в TikTok, но след това е изтрито. Въпреки това, записи на екрана с кадрите бяха споделени в други социални мрежи, предизвиквайки бързо възмущение сред потребителите.

Основният поток на възмущение дойде от Reddit страницата r/Santabarbara, след като потребител сподели видеото часове след публикацията в TikTok.

След публикуването си в понеделник, постът в Reddit събра над 1 000 коментара.

Една потребителка, представяща се за медицинска сестра, заяви, че видеото я оставя „безмълвна“ и критикува служителите за „непрофесионално и неетично“ поведение.

Друг потребител написа, че ще „лично“ докладва видеото на ръководството на Sutter и че здравните служители ще „съжаляват за деня, в който публикуваха този дехуманизиращ боклук“.