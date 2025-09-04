Свят

Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Здравни работници в Калифорния са уволнени след видео в TikTok, в което се подиграват на пациенти в спешното отделение

4 септември 2025, 14:12
Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok
Източник: iStock/Getty Images

Г рупа здравни работници в Калифорния бяха уволнени, след като публикуваха унизително видео в TikTok, в което се подиграват на пациентите им в спешното отделение.

Вече изтритото видео е показвало няколко служители на клиниката Sansum в Санта Барбара, които позирали с телесни течности, оставени от пациенти върху хартиените покрития на масите за преглед, с надпис: „Познайте веществото“.

„Пациентите имат ли право да ви оставят такива подаръци?“ пишат работниците в TikTok, под изображение на усмихнати медицински служители.

Във второто изображение се вижда жена, която прави знак с палец нагоре и сияеща усмивка, докато се навежда над малка петно, оставено от пациент, с надпис „да!“.

Друго изображение показва различен служител, наведен над голямо петно на друга маса, докато показва език, придружено с надпис „всички форми и размери“.

Последната снимка показва група служители, събрани около друга маса с петно, с надпис: „Не забравяйте да оставяте на здравните работници сладки подаръци като тези!“

Sutter Health, една от най-големите нестопански здравни мрежи в Северна Калифорния, която си сътрудничи с клиниката Sansum, заяви, че е „дълбоко обезпокоена“ от действията на служителите.

„Сериозно се притесняваме за неуважителна публикация в социалните мрежи, направена в личен акаунт от бивш служител, и провеждаме пълно разследване според нашите политики“, заяви говорител на Sutter Health.

Здравната мрежа уточни, че лицето, което е публикувало видеото, както и всички, които са се появили в него, са били уволнени към сряда.

Според информацията бивш служител, който не е работил в клиниката от два месеца, е публикувал видеото в социалните мрежи.

Клиниката Sansum публикува в Instagram, че споделя „обезпокоението“, породено от видеото.

„Доверието и достойнството на пациентите винаги са наш основен приоритет и всяко поведение, което нарушава тези стандарти, е неприемливо“, се казва в публикацията.

Видеото първоначално беше публикувано от потребителя @angieuncut в TikTok, но след това е изтрито. Въпреки това, записи на екрана с кадрите бяха споделени в други социални мрежи, предизвиквайки бързо възмущение сред потребителите.

Основният поток на възмущение дойде от Reddit страницата r/Santabarbara, след като потребител сподели видеото часове след публикацията в TikTok.

След публикуването си в понеделник, постът в Reddit събра над 1 000 коментара.

Една потребителка, представяща се за медицинска сестра, заяви, че видеото я оставя „безмълвна“ и критикува служителите за „непрофесионално и неетично“ поведение.

Друг потребител написа, че ще „лично“ докладва видеото на ръководството на Sutter и че здравните служители ще „съжаляват за деня, в който публикуваха този дехуманизиращ боклук“.

здравни работници TikTok скандал Sansum клиника Sutter Health уволнение подигравка с пациенти социални мрежи етика в медицината непрофесионално поведение Санта Барбара
Последвайте ни
Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
10 от най-дребните породи котки

10 от най-дребните породи котки

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 17 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 16 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 19 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 22 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола се вряза в група деца в Берлин

Кола се вряза в група деца в Берлин

Свят Преди 6 минути

Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал при катастрофата

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

България Преди 15 минути

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия

Баща зашлеви шамар на 6-годишно момиче, детето е с комоцио

Баща зашлеви шамар на 6-годишно момиче, детето е с комоцио

България Преди 1 час

Извършителят е задържан

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Свят Преди 1 час

В Португалия беше обявен ден на национален траур

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

Любопитно Преди 1 час

В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Свят Преди 1 час

Това е истинската история зад „The Conjuring: Last Rites“

Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

България Преди 2 часа

Злополуката е станала в един от цеховете на оръжейницата.

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 2 часа

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България

"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание

"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание

България Преди 2 часа

В конкретния случай водачът ще бъде санкциониран по Кодекса на труда

<p>Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция</p>

Politico: Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция

Свят Преди 2 часа

Политическа парализа, растящ дефицит и натиск от опозицията поставят под въпрос стабилността на Петата република, независимо дали Макрон остане или подаде оставка

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

България Преди 2 часа

Глобален срив на Google прекъсна Gmail YouTube в над 30 държави

<p>Септемврийска магия: 4 зодии с късмет в любовта и брака</p>

Септемврийска магия: 4 зодии с късмет в любовта и брака

Любопитно Преди 2 часа

След летните страсти есента приканва към по-спокойни и задълбочени отношения

<p>Почина последният жив син на Хемингуей</p>

Патрик Хемингуей, последният жив син на Ърнест Хемингуей, почина на 97 г.

Свят Преди 2 часа

Патрик Хемингуей е вторият от тримата синове на Хемингуей

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Свят Преди 2 часа

Арестувани са двадесет и двама души

Снимката е илюстративна

Икономиката на Русия попадна в „техническа стагнация“ през второто тримесечие на 2025 г.

Свят Преди 2 часа

Това заяви Герман Греф, ръководителят на най-голямата руска банка – Сбербанк, съобщи „Киев Индипендънт“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Свят Преди 2 часа

Родителите на децата бяха арестувани

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

Официално: Вижте първи снимки на Кейт Мидълтън като БЛОНДИНКА

Edna.bg

Дългоочаквана радост: Лепа Брена стана баба на момиченце (СНИМКИ)

Edna.bg

Мадридско издание определи Георги Аспарухов за по-голям от Христо Стоичков

Gong.bg

Испания остана без още двама за България, вижте групата на европейските шампиони

Gong.bg

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние след побой

Nova.bg

Двама мъже пострадаха тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал"

Nova.bg