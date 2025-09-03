България

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Министър Станков: Рафинерията в Бургас е стратегически обект

3 септември 2025, 20:20
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Източник: БГНЕС

П равителството на Росен Желязков е приело скринингов механизъм, който не позволява на компании от Русия и Беларус да притежават стратегически обекти на територията на България и Европейския съюз. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков, предаде БГНЕС.

Енергийният министър коментира информацията за евентуалната продажба на „Лукойл-Нефтохим“ на азерската компания СОКАР.

Жечо Станков припомни, че българската държава притежава „златна акция“ в рафинерията „Лукойл-Нефтохим“ в Бургас и възможността да назначава един от членовете на Надзорния съвет.

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?

„От докладите, които съм получавал на Надзорен съвет никога не е разглеждана темата за продажба на рафинерията. Това по никакъв начин не означава, че майката компания не е предприела действия за продажбата дъщерната си компания без да я уведоми. В Министерството на енергетиката няма информация за такъв тип дейности“, посочи Станков.

Министърът увери депутатите от парламентарната Комисия по енергетиката държавата е взела всички мерки за да защити националния интерес.

„Рафинерията в Бургас е стратегически обект, гарантиращ сигурността на доставките на горива в България. Има приет скринингов механизъм от Министерски съвет, който се оглавява от вицепремиера Томислав Дончев и включва като членове и заместник-министри на енергетиката. Той има за цел, ако собственикът на такъв или сходен стратегически обект стартира продажба, държавата да може да направи скрининг, ако купувачът не е с произход Европа. Този скрининг на 100% гарантира невъзможността на компании от Русия и Беларус да притежават такива стратегически обекти на територията на България и Европа“, обясни Станков.

КЗК образува производство срещу „Лукойл“ за евентуални нарушения

По отношение на СОКАР, която се спряга за възможен купувач, министърът на енергетиката отбеляза, че имаме дългогодишни добри контакти с азербайджанската компания и тя доставя една трета от природния газ у нас, като стриктно изпълнява този ключов за България договор.

Източник: БГНЕС    
