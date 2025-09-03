Свят

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Попов беше широко уважаван специалист в областта на структурното инженерство и меценат

3 септември 2025, 23:11
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Източник: Генерално консулство в Ню Йорк

Т ед Попов, един от най-известните българи в Ню Йорк и по света, почина на 91-годишна възраст, съобщи Генералното консулство на България в мегаполиса.

Той си е отишъл мирно на 28 август 2025 г.  Роден е в Стара Загора, България, през 1933 г. Дядо му по бащина линия е бил православен свещеник, а като момче Попов е учил цигулка и е свирил в младежкия оркестър на училището си. Въпреки че мечтата му да стане музикант е прекъсната, когато цигулката му се счупва по време на военната му служба, любовта му към класическата музика остава страст за цял живот.

След като служи като командир на танк в Българската армия, Попов получава бакалавърска и магистърска степен по строително инженерство в България. През 1973 г. се присъединява към международен екип от инженери, работещи в Куба, по изграждането на висящи мостове за нова магистрала. След престоя си в Куба, Попов емигрира в Съединените щати със семейството си през 1976 г.

През 1982 г. Тед се присъединява към инженерната компания MRCE в Ню Йорк. Това е втората най-стара инженерно-консултантска фирма в САЩ. Лицензиран като професионален инженер в Ню Джърси, Тед става широко уважаван заради експертния си опит в структурното и геотехническо инженерство.

През близо трите десетилетия, прекарани в MRCE, той се радва да бъде ментор на млади инженери и чертожници, а по-късно остава ценен технически консултант дълго след пенсионирането си.

Кариерата на Тед обхваща над 60 години и оставя траен отпечатък както в Съединените щати, така и по света. Неговите проекти включват метрото на "Второ авеню" в Ню Йорк, "Сони център" в Берлин, небостъргача "Торе Майор" в Мексико Сити, централата на "Хюндай" в Сеул, пречиствателната станция за отпадъчни води в Бруклин, Юридическия факултет на Ню Йорк и тунела на пешеходния подлез, свързващ Световния търговски център с "Брукфилд Плейс".

За работата си по стабилизирането на основните на Световния търговски център след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Попов получава медал за герой на Ню Йорк.

Освен на инженерството, Тед е бил отдаден поддръжник и меценат на класическата музика. Той редовно посещава концерти в "Карнеги хол" и "Линкълн център" с вече покойната си съпруга Дороти Силвърщайн и помага на млади български музиканти.

Източник: Dignity Мemorial    
Тед Попов




Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
